Fenerbahçeye kötü haber

Fenerbahçe'ye kötü haber
FENERBAHÇE’NİN Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica, Galatasaray'ın 15 milyon euroya Leipzig'e sattığı Bruma'ya talip oldu.
Geçen sezon şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica, transfere sarıldı. Record gazetesi haberine göre; Shakhtar'dan Focunda Ferreyra'yı transfer ederek ses getiren Benfica, Bruma’ya 5 yıllık sözleşme teklif etti. İlk yıl 1.2, ikinci yıl için ise 1.3 milyon euro teklif edilirken 4. ve 5. yıllarda Bruma'nın maaşı 1.6 milyon euroya çıkacak.
Güneş
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