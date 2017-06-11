Fenerbahçeye ikinci Lens!

Fenerbahçe, Jeremain Lens’in bonservisini elinde bulunduran Sunderland’in Tunuslu hücum oyuncusu Wahbi Khazri’yi gündemine aldı.

Fenerbahçe, gelecek sezon için Valbuena ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilecek başka isimlerin peşine düştü.

Kanarya, listesine son olarak Tunuslu Wahbi Khazri'yi ekledi. Sarı-lacivertli takım, Premier Lig'den düşen İngiliz takımı Sunderland'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tunuslu yıldızı, kiralamak için girişimlere başladı. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Profesyonel kariyeri boyunca 6 sezon Bastia formasını giyen, sonrasında 2 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı Bordeaux'nun yolunu tutan Khazri, son iki sezonunu ise 11.8 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olduğu Sunderland'de geçirdi. 26 yaşındaki orta saha ile Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, oyuncuya iki sezonda 37 kez forma teslim ederken, 22 maçta ilk 11'de görev verdi. Uzaktan şutları ve kanat ortaları ile dikkat çeken oyuncunun, zayıf yönü olarak da pas performansı gösteriliyor. Tunus ve Fransız vatandaşlığı bulunan futbolcu orta sahanın merkezinde ve sağ kanatta da görev yaparken, asıl mevkisi olarak ise sol kanatta görev yapabiliyor.

KALEYE SON ADAY SEYDOU SY

Fenerbahçe'nin yeni sezon için kaleci arayışında yeni bir isim gündeme geldi. Daha önce Ospina ile ilgilenen sarı-lacivertlilerin radarına giren son isim Seydou Sy oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan Fransız kulübü Monaco'da 8 maçta forma giyen 1995 doğumlu Senegalli file bekçisinin kontratı sona erdi. Monaco'nun altyapısından yetişen 21 yaşındaki Seydou Sy'nin transferinde bonservis bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçeli kurmaylar bu ismin transferine 'geleceğe yatırım' olarak bakıyor.

SİMON KJAER İTALYA'DA GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin Finansal Fair-Play kurallarına uyum sağlamak için satışından büyük bir gelir hedeflediği Simon Kjaer, Çizme'de gündemden düşmüyor. Milan Kulübü, Danimarkalı futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor. Sezon içerisinde aniden Milano'ya gidişini hakkında, "Evlilik hazırlıkları" açıklamasını yapan Kjaer için İngiliz basını ise Liverpool'un takibinde olduğunu iddia ediyor.

Sabah