Fenerbahçeye Gençlerbirliği engeli

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 20. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı ve son 2 haftada 4 puan kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarıyı 45. dakikada Nabil Dirar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı başladı. Alper Potuk'un 46. dakikadaki golüyle beraberliği bulan sarı-lacivertliler, 61. dakikada ise Nabil Dirar'ın golüyle 2-1 öne geçti. Ancak Gençlerbirliği, 69. dakikada Marko Milinkovic'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde Fenerbahçe'nin baskısı gol için yeterli olmadı ve karşılaşma bu skorla 2-2 sona erdi.

Geçen hafta da deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan daha kaybetti. Bu sonucun ardından ligde 3. sıradaki Fenerbahçe 38 puana, 14. sıradaki Gençlerbirliği de 21 puana yükseldi. Fenerbahçe, bir maçı eksik lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde bulunuyor.

MAÇTAN NOTLAR

Aykut Kocaman'dan 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği karşısında kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, geçen hafta Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde oynayan Aatif Chahechouhe ve Jose Fernandao yedekler arasında otururken, İsmail Köybaşı kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yerine Kocaman, Oğuz Kaan Güçtekin, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado'ya şans verdi.

Mathieu Valbuena ilk 11'e döndü

Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, Kadıköy'de 3 ayı aşkın bir süre sonra lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak 17. haftadaki Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Fransız futbolcu, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.

Valbuena, ligde Ülker Stadı'nda son olarak 30 Ekim 2017'de oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de oynamıştı. Bu karşılaşmadan sonra Kocaman, 33 yaşındaki futbolcuyu ligde sadece Konya deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdü. Valbuena, 3 ayı aşkın bir süre sonra sarı-lacivertli taraftarların önünde bir lig maçında 11'e girmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado ise Süper Lig'de 3 hafta sonra ilk şansı buldu.

Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kaan da bu sezon ikinci kez ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Aatif Chahechouhe 8 maç sonra kulübede başladı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de 8 maç sonra yedek kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor maçıyla ilk 11'de oynamaya başlayan Chahechouhe, bu karşılaşmaya kadar Kocaman'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Chahechouhe, Gençlerbirliği maçında formasını Valbuena'ya kaptırdı.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de 7 futbolcu sakatlığından dolayı Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Luis Neto, Yiğithan Güveli, Giuliano Victor de Paula, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı sakatlıkları devam ettiği için kadroda yer almadı. Kasık bölgesinde ağrıları bulunan İsmail Köybaşı da kadroda bulunmadı.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe'yi, Gençlerbirliği maçında taraftarı yalnız bıraktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Karşılaşmayı 20 bine yakın Fenerbahçeli taraftar tribünden takip etti.

Gençlerbirliği'ni ise az sayıdaki taraftarı kendilerine ayrılan deplasman tribününden destekledi.

Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız'' yazılı pankartla çıkarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Tribünde ise "Ayağına taş değmesin Mehmet'im" yazılı pankart dikkati çekti. Taraftarlar maç başlamadan önce hep birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.

Fenerbahçe'de puan kayıpları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı ve son iki haftada 4 puan kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 45. dakikada Nabil Dirar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı başladı. Alper Potuk'un 46. dakikadaki golüyle beraberliği bulan sarı-lacivertliler, 61. dakikada ise Dirar'la 2-1 öne geçti. Gençlerbirliği, 69. dakikada Marko Milinkovic'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde Fenerbahçe'nin baskısı gol için yeterli olmadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Geçen hafta da deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik iki puan daha yitirdi.

Puanını 38'e yükselten Fenerbahçe, bir maçı eksik lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde bulunuyor.

Beraberliğe rağmen seri devam etti

Fenerbahçe, kazanamasa da ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Süper Lig'in en uzun yenilmezlik serisine sahip takımı Fenerbahçe, son mağlubiyetini 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 13 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Taraftardan yönetime tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, alınan berberlikten sonra sarı-lacivertli kulübün yönetimine tepki gösterdi.

Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, başkan adayı Ali Koç'a ise destek verdi. Karşılaşmadan sonra uzun süre birçok taraftarın üzüntüsünden stattan ayrılamadığı da gözlendi.

Alper Potuk 17 hafta sonra

Alper Potuk, Süper Lig'de 17 hafta sonra golle tanıştı.

Ligin ilk 2 haftasında Göztepe ve Trabzonspor filelerini havalandıran Alper, daha sonra gol sevinci yaşayamamıştı. Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkaran tecrübeli futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 golü bulunuyor.

Nabil Dirar hatasını telafi etti

Maçın 45. dakikasında kendi kalesine gol atan Fenerbahçeli futbolcu Dirar, ikinci yarıda ise Gençlerbirliği filelerini havalandırdı.

İlk yarının son bölümünde ani gelişen Gençlerbirliği atağında Dirar, kaleci Volkan Demirel'in kalesinden çıktığını görmeyince kafayla geri pası verdi. Volkan da kalesinde olmadığı için Dirar'ın kafa pasında top Fenerbahçe filelerine gitti.

Dirar, 61. dakikada ise Valbuena'nın pasında meşin yuvarlağı Gençlerbirliği filelerine gönderdi.

Kadıköy golcüsü Nabil Dirar

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon attığı 4 golü de Kadıköy'de kaydetti.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği filelerini Ülker Stadı'nda havalandıran Dirar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ise Avusturya ekibi Sturm Graz'a Kadıköy'de gol atma sevinci yaşamıştı.

Fenerbahçe ilk yarıda direklere takıldı

Fenerbahçe maçın ilk yarısında direkleri geçemedi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Soldado, 20. dakikada ise Alper Potuk'un şutlarında meşin yuvarlak direkten döndü ve Fenerbahçe iki net fırsattan yararlanamadı.

Fenerbahçe'den kırmızı kart itirazı

Fenerbahçe cephesi, maçın ilk yarısında Gençlerbirliği'nin futbolcusu Kamal Issah'ın ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalması gerektiği yönünde itirazlarda bulundu.

Maçın 16. dakikasında sarı kart gören Issah, bir başka pozisyonda 26. dakikada Valbuena'ya faul yaptı. Bu faulden sonra Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi, Issah'a ikinci sarı kartı göstermesi için hakem Mete Kalkavan'a itiraz etti. Hakem Kalkavan kartına başvurmayınca tribünlerin de tepkisi arttı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında zorunlu bir değişikliğe giden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 28. dakikada ise Issah'ı kart görme riskine karşın oyundan çıkardı.

Öte yandan bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Issah, gelecek hafta Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği'nin serisi devam etti

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi.

Başkent ekibi ligde son yenilgisini geçen yıl 24 Kasım'da Osmanlıspor karşısında 2-0'lık skorla yaşadıktan sonra 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Gençlerbirliği, puanını ise 21'eçıkardı.