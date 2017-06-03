Fenerbahçeye Faslı fırtına!

Jesus Navas’la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Nabil Dirar için de harekete geçti. Monaco’dan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibine teklif yapıldı.

Fenerbahçe, Jeremain Lens’den umudu kesmeye başlayınca arayışlara girmişti. Manchester City’den ayrılan ve boşta olan Jesus Navas’la temas kurup pazarlıklara başlayan Sarı-Lacivertliler, B planını da belirledi: Nabil Dirar. Faslı yıldız, Monaco’da sezon başında 11’in değişilmez isimlerinden biriydi. Ancak yaşadığı sakatlığın ardından kulübeye mahkum kaldı.

Monaco kiralamak istemiyor

31 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek için ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe, Dirar için Monaco ile temas kurup teklif yaptı. Fransız ekibi, 2018’de sözleşmesi biteceği için oyuncusunu kiralamayı düşünmediğini ve bonservisiyle verebileceğini Sarı-Lacivertliler’e iletti. Fenerbahçe, düşük bir bedelle Monaco’yu ikna etmeye çalışacak.

Sağ bekte de başarılı

Dirar, sağ açıkta görev yapmasına rağmen sezonun son bölümünde teknik direktör Jardim kendisini sağ bekte görevlendirmişti. Faslı futbolcu, buradaki performansıyla da beğeni topladı. Fenerbahçe Yönetimi’nin Dirar’ı istemesinin en önemli nedenlerinden biri de çok yönlü olması. Van der Wiel’den yararlanamayan Sarı-Lacivertliler, Şener’in sakatlanması sonrası sağ bekte Hasan Ali Kaldırım’ı oynatmak zorunda kalmıştı. Monaco’nun başarılı oyuncusu transfer edilirse, gerektiğinde sağ açıkta, gerektiğinde defansın sağında görevlendirilecek.