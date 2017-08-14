Fenerbahçeye büyük şok! Teklif sahte çıktı

Fenerbahçe'de Kjaer'in ardından savunmada Skrtel'le birlikte bir ikili oluşturan Roman Neustadter'e yapılan teklifin sahte olduğu ortaya çıktı.

Yabancı kuralı nedeniyle Rus pasaportu olan bir savunmacı arayan Spartak Moskova'nın, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonda Alman ekibi Schalke'den transfer ettiği Roman Neustadter için sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı iddia edilmişti. Spartak Moskova'nın 8 milyon euro (33.5 milyon TL) teklif yaptığı öne sürülmüştü. Bu haberle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Roman Neustadter’e Spartak Moskova’nın bulunduğu iddia edilen transfer teklifi sahte çıktı. Bazı menajerlerin Moskova kulübü adına hazırladığı anlaşılan sahte teklif Fenerbahçe’ye ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında Sarı Lacivertli kulüp bu teklifin gerçek olmadığını tespit etti. Menajerle ilgili soruşturma başlatıldı.