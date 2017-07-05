Fenerbahçeye büyük müjde!

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Herkesle sorun yaşadı

3 Temmuz döneminin hemen öncesinde takıma katılan, daha sonra ise yine bu süreçten ötürü Spartak Moskova'ya transfer olup, 1 sezon sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Emenike, beklenen patlamayı Sarı Lacivertliler'de hiç yapamadı.

Özellikle İsmail Kartal döneminde kendisine çok sabredilmesine rağmen beklentileri hiç karşılayamayan Nijeryalı, Beşiktaş derbisinde formasını yere atıp sahayı terk etmiş ve taraftarın da yoğun tepkisini çekmişti.

Daha sonraki sezonlarda da istenileni veremeyen Emenike, Sarı lacivertli forma altında çıktığı 94 maçta 25 gol, 22 asistlik performans sergilemişti.

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