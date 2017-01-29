Fenerbahçeye bir şok daha!

Fenerbahçe'ye bir şok daha!
Kayserispor - Fenerbahçe maçının 65. dakikasında sakatlanan Salih Uçan oyuna devam edemedi ve kenara geldi.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının 65. dakikasında sarı lacivertlilerde moralleri bozan bir sakatlık yaşandı.
Son haftaların formda futbolcusu Salih Uçan, kaleye gönderdiği sert şuttan sonra sakatlandı. Sol üst arka adalesini tutan Salih Uçan, kenara işaret ederek oyuna devam edemeyeceğini belirtti. 66. dakikada Salih Uçan'ın yerine Karavayev oyuna dahil oldu.
Salih Uçan'ın sağlık durumu yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacak.
yeter........aziz yıldırım 29 Ocak 2017 Pazar 21:58teter..........aziz saray ayıptır eter artık