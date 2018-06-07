Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

Fenerbahçe'ye 4 dünyaca ünlü yıldızı kazandıracak

Dünyaca ünlü sportif direktör Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmesi, gözleri transfere çevirdi.

Fenerbahçeye 4 dünyaca ünlü yıldızı kazandıracak

Comolli'yi yıllarca yakından takip eden Daily Star gazetesi muhabiri Simon Mullock ve Ouest France gazetesi muhabiri Nicolas Mangeard, ünlü spor adamının F.Bahçe'de yapacaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daily Star gazetesi muhabiri Simon Mullock, 'Comolli futbolcu olarak Fenerbahçe'ye kimleri getirebilir?' sorusuna, "Comolli, futbolcu seçimlerinde, yani transferde hedefi her zaman tam 12'den vurur. Transfer ajandası çok geniştir. Yıldızları ikna etme konusunda tam bir kurttur. Schalke'den Konoplyanka, Milan'dan Nikola Kalinic olabilir" dedi.

28 yaşındaki Yevhen Konoplyanka sağ ve sol kanat mevkilerinde oynuyor. Ukraynalı futbolcunun Schalke formasıyla 30 6 gol ve 4 asist üretti.

30 yaşındaki Hırvat futbolcu forvet pozisyonunda görev yapıyor. Kalinic geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Ouest France gazetesinden muhabir Nicolas Mangeard ise sarı lacivertli kulübün yeni sportif direktörü olan Comolli'nin gözlerden uzakta kalan ancak potansiyeli yüksek oyuncuları yeniden parlatmada da usta olduğunu vurguladı.

Muhabir Mangeard, "Comolli'nin F.Bahçe'ye getireceği isimler arasında, Chelsea'de tutunamayan ama kaliteli bir stoper olan Kurt Zouma, Wolfsburg'da düşüşe geçen Josuha Guilavogui isimlerini verebilirim" dedi.

Savunmanın göbeğinde görev yapan 23 yaşındaki Kurt Zouma geçtiğimiz sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu Stoke City formasıyla 34 maçta forma giyerken, bir gole imza attı. Zouma bu maçlarda bir de sarı kart gördü.

Atletico Marid'in 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, kiralık olarak forma giydiği Wolfsburg'da 35 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. İspanyol ekibinin gelecek sezon da Guilavogui'yi kadrosunda düşünmediği öğrenildi.

Medipol Başakşehir bombayı patlattı

Medipol Başakşehir bombayı patlattı

Serkan Reçber Beşiktaş'a süper golcüyü önerdi

Serkan Reçber Beşiktaş'a süper golcüyü önerdi

Demba Ba'dan Şenol Güneş'e sitem:

Demba Ba'dan Şenol Güneş'e sitem: "Saygı..."


 

Fotomaç

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Medipol Başakşehir bombayı patlattı

Medipol Başakşehir bombayı patlattı

Medipol Başakşehir orta saha bölgesine önemli bir transfer yaptı.
Serkan Reçber Beşiktaşa süper golcüyü önerdi

Serkan Reçber Beşiktaş'a süper golcüyü önerdi

Siyah-beyazlılarda golcü transferi konusunda İsviçre Ligi ekiplerinden Young-Boys’ta oynayan Roger Assale ismi gündeme geldi.
Demba Badan Şenol Güneşe sitem: Saygı...

Demba Ba'dan Şenol Güneş'e sitem: "Saygı..."

Beşiktaş'la ön anlaşma sağlayan Demba Ba, yönetimden gelen, 'Şenol hoca seni birinci forvet olarak görmüyor' mesajı sonrasında yol ayrımına geldi.

Trabzonspordan Ali Koçla ilgili ilk açıklama geldi

Trabzonspor'dan Ali Koç'la ilgili ilk açıklama geldi

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç'un "Trabzonspor'a elimi uzatacağım" açıklamasına cevap verdi.
Ali Koçtan takıma dev operasyon! Tam 11 yolcu

Ali Koç'tan takıma dev operasyon! Tam 11 yolcu

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım karşısında tarihi bir zafer elde eden Ali Koç operasyona başlıyor.
Belhandanın yerine bakın kim geliyor

Belhanda'nın yerine bakın kim geliyor

Mali sıkıntılara rağmen Fatih Terim'in önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın 10 numara için 1 numaralı adayı belli oldu.
Fenerbahçeye 4 dünyaca ünlü yıldızı kazandıracak

Fenerbahçe'ye 4 dünyaca ünlü yıldızı kazandıracak

Dünyaca ünlü sportif direktör Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmesi, gözleri transfere çevirdi.
Taraftarların sevgilisi satılıyor

Taraftarların sevgilisi satılıyor

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi listesinde kısıtlamaya gidecek olmasıyla yabancılar başta olmak üzere ciddi bir eksilmeye gidilecek. Rodrigues’in ise zam yapma yerine satılmasına karar verildi. Gelen para transfere kaynak oluşturacak.
Comolli yeni teknik direktörü buldu

Comolli yeni teknik direktörü buldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni yapılanmasındaki ilk harekatı Comolli olmuştu, iddialara göre Comolli'nin çalışmak istediği teknik adam Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac.
Michael Lang bombası

Michael Lang bombası

Beşiktaş sağ bek transferinde rotasını İsviçre’ye çevirdi.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....