Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Ligin bitime 10 hafta kala 24 gole ulaşan Gomis, beş gol daha atarsa Fenerbahçe efsanesinin 2010- 2011’deki 28 gollük performansını geride bırakacak.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

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Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
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PSG açıkladı! Neymar...

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Fenerbahçe'ye 300 milyon Euro'luk fatura

Fenerbahçe bu yıl da Şampiyonlar Ligi’ne gidemezse son 10 yılı boş geçmiş olacak. Toplam kayıp ise yaklaşık 300 milyon euroyu bulacak.

Fenerbahçeye 300 milyon Euroluk fatura

Pazar gecesi sahasında Akhisarspor önünde şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora soktuğu gibi Devler Ligi'ni de riske attı. Son olarak 2008/09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'de boy gösteren Fenerbahçe tam 9 sezondur Şampiyonlar Ligi müziğine hasret kaldı! Eğer bu sezon da Şampiyonlar Ligi vizesi alınamazsa özlem 10 yıla çıkacak. Ortaya çıkan mali kayıp ise korkunç bir boyut alacak.

YILLIK ORTALAMA 30 MİLYON EURO!

Ayak bastı ücreti, yayın geliri, tribün ve puan gelirleri yıllık ortalama 30 milyon Euro'dan hesaplandığında 10 yıllık kayıp 300 milyon Euro (1.4 milyar TL) olacak. Fenerbahçe'nin kongrede en son açıklanan toplam borcu ise yaklaşık 1.2 milyar TL.

1.2 MİLYAR TL'LİK BORÇ ÇOKTAN KAPANMIŞTI

Fenerbahçe bu parayı kasasına koymuş olsaydı tüm borcunu kapatabileceği gibi kasasında da ekstradan 200 milyon TL olacaktı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gelirinden daha fazla mahrum kalmamak için kalan haftalarda ekstra performans göstermek zorunda.

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