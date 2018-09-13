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Fenerbahçe'ye 3 yeni isim

Ligdeki rakipleri yakından tanımak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, 3 kişiyi kadroya dahil edecek. İngiliz şirketten destek alınacak.

Fenerbahçeye 3 yeni isim

Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan, lige de son yılların en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe’de değişik tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Phillip Cocu, yönetim kurulunun desteğini arkasına alırken, başarılı sonuçların gelmesi için her şeyi deniyor.

Rakip analizlerinde sıkıntılar yaşandığını tespit eden Hollandalı çalıştırıcı, ciddi değişiklikler yapacak. Daha önce bu işten sorumlu olan Melikşah Sezgin ve Turgay Altay’la yollar ayrılmadı ancak görev tanımlarında değişikliğe gidildi.

EKİBE YERLİ İSİM...

Yerli ve yabancıların olacağı 3 kişilik bir ekiple yola devam edileceği öğrenilirken, dışarıdan da destek alınacak. İngiltere’den bir firmayla halihazırda çalışan sarı-lacivertliler, raporları almayı sürdürecek. İlerleyen günlerde göreve başlayacak 3 isim, kamuoyuna açıklanacak.

Öte yandan başkan Ali Koç’un önceki gün gerçekleştirdiği ‘Camiaya sesleniş’ programında dile getirdiği gibi yerli bir ismin, teknik heyete girmesi an meselesi. Türkiye’deki rakipleri tanıyan, takımla ilişkileri daha da sıkılaştıracak ismin, önümüzdeki günlerde teknik patron Cocu’nun ekibine dahil olması bekleniyor.

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