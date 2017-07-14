Fenerbahçeye 2 süper yıldız daha!

Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

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Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.
Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Galatasaray’da Mariano ve Feghouli’nin de bitmesinin ardından geriye sadece ön libero takviyesi kaldı. Tudor; Lemina, Imbula ve Vainqueur üçlüsünden 2’sini kadrosunda görmek istiyor.
Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Sivasspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavana için harekete geçti.
Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Uzun süredir Simon Kjaer’in peşini bırakmayan Milan, Fenerbahçe’ye 12 milyon Euro’luk resmi teklifini yaptı. Sarı- Lacivertliler ise satmaya sıcak baktığı Danimarkalı stoperi için 15 milyon euro talep etti.
Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Tolga Zengin’i düşünüyor. Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş’tan öğrencisine bizzat teklifte bulunacak.
Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.
Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

FIFA tarafından 2018 ocak ayına kadar transfer yasağı olan Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun en tartışmalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye 2 süper yıldız daha!

Fransızlar PSG’nin Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, İtalyanlar da Milanlı M’Baye Niang’ın sarı-lacivertli formayı giymeye yakın olduğunu yazdı.

Fenerbahçeye 2 süper yıldız daha!

Fenerbahçe için transferde durgun günler yaşanırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın yurt dışına çıkması, ardından İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın dün takımın sabah yaptığı antrenmana katılmaması gündemin bir anda ısınmasına yol açtı. Fransız L'Equipe gazetesi, PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Lucas Moura için Fenerbahçe'nin ilgisini artırdığını yazdı. 24 yaşındaki orta sahanın, 40 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle bu transferin kiralık olarak yapılacağının altı çizildi.

KAMP BİTMEDEN GOLCÜ ALACAK

İtalyan Tuttosport ise F.Bahçe'nin, M'Baye Niang'ın kiralanması konusunda Milan ile anlaştığını, sarı-lacivertlilerin 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceğini ileri sürdü. Geçen sezonu Watford'da kiralık tamamlayan 22 yaşındaki Senegalli forvetin İstanbul'da oynamaya yakın olduğu, iddianın içerisinde yer aldı. F.Bahçe cephesinden gelen bilgiler ise santrfor konusunda İsviçre kampı tamamlanmadan gelişmeler olabileceği yönünde. Yöneticiler Niang'ın yanı sıra Arsenalli Lucas Perez ile de ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü 1 hafta içinde imzaya geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü 1 hafta içinde imzaya geliyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Karşınızda Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Karşınızda Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!


 

Sabah

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Fenerbahçenin yeni golcüsü 1 hafta içinde imzaya geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü 1 hafta içinde imzaya geliyor!

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Fenerbahçeye 2 süper yıldız daha!

Fenerbahçe'ye 2 süper yıldız daha!

Fransızlar PSG’nin Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, İtalyanlar da Milanlı M’Baye Niang’ın sarı-lacivertli formayı giymeye yakın olduğunu yazdı.
Fenerbahçe ve Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Karşınızda Fenerbahçenin yeni golcüsü!

Karşınızda Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Forvete en az iki transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Manchester City’den Wilfried Bony’yi bitirmeye çok yakın. City ile kiralama konusunda anlaşmaya varıldı. Oyuncuyla da, senelik 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) karşılığında el sıkışıldı.
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Simon Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

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