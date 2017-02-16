Fenerbahçenin yıldızından şok ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Krasnodar maçı öncesi FOXSports.com'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı santrforu Fernandao, Fenerbahçe'ye transfer olmasının kendisi için önemini "Dünyanın kapıları benim için bu şekilde açıldı'' sözleriyle anlattı.

30 yaşındaki golcü oyuncu taraftarı da överken, "Buradaki taraftarlar gerçekten çok özel. Özellikle iç saha maçlarında ve derbilerde... Bazen bir imza alabilmek için arabamın peşinden bile koşturuyorlar" şeklinde konuştu.

Brezilya'ya ne zaman geri döneceği konusunda gelen bir soruya yanıt veren Fernandao sözlerini "Brezilya'ya döneceksem bu Bahia için olacak. Umarım bu çok fazla uzun sürmez. Belki gelecek sezon da olabilir" diyerek tamamladı.