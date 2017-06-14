Fenerbahçenin yıldızı Valenciaya kiralandı!

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Nani’yi almışlardı

Sarı-Lacivertliler, genç oyuncuyu iki sezon önce 7 milyon Euro’ya (28 milyon TL) kadrosuna katmıştı. Ancak 22 yaşındaki futbolcu bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Buna rağmen milli takımda düzenli olarak oynayan Ozan için birçok maçta Avrupa devleri, gözlemcilerini yollamıştı. Harekete geçen takım, İspanyol ekibi Valencia oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den Nani’yi transfer eden Yarasalar, bu kez de Ozan’a kancayı attı.

Salih Uçan örneği

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından Ozan Tufan’ın 1 yıllığına Valencia’ya kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, daha önce Salih Uçan’ı Roma’ya 2 yıllığına kiralamıştı. Ancak Salih burada bekleneni veremeyince, İtalyan ekibi bonservisini almamıştı. Yönetim bu kez de Ozan’da aynı stratejiyi izledi. Ozan Tufan’ın kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro (60 milyon TL) olduğu kaydedildi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

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İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

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