Fenerbahçenin yeni yıldızı yarın İstanbula geliyor!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı oyuncusu Mauricio Isla yarın 23.30'da İstanbul'a geliyor.

NTV Spor'un son dakika geçtiği habere göre;Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncusu Isla yarın 23.30'da İstanbul'a geliyor.

Ancak bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Valbuena ve Dirar'ın, UEFA listesinde yer alamama tehlikesi var. Bu iki yıldız için yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar sadece Emenike'yi 2.5 milyon Euro'ya Olympiakos'a satabildi. UEFA da aradaki 3.5 milyon Euro'luk farkın belgelenmesini istiyor.

FFP nedeniyle mali gözetiminde olan F.Bahçe'nin, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar ismini UEFA listesine ekleyebilmesi için futbolcu satışından kasasına 3.5 milyon Euro koyması gerekiyor.

Ancak Cagliari forması Mauricio Isla için böyle bir durum olmadığı belirtildi. Isla'nın takımı Cagliari oyuncunun maaşını ödeyemediği için takımdan göndereceği ve Fenerbahçe'nin bu yüzden oyuncuya bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.