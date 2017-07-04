Fenerbahçenin yeni yıldızı İstanbula geldi

Fenerbahçe'nin Malaga'dan transfer ettiği yeni kalecisi Carlos Kameni, İstanbul'a geldi.

Kamerunlu futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından sağlık kontrollerine girmek üzere hastaneye gidecek. Tecrübeli isim, sağlık kontrollerinin ardından ise Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacak.

Kariyerine ülkesi Kamerun’da başlayan 33 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransa’nın Le Havre ve Saint-Etienne, İspanya’nın Espanyol takımlarında görev yaptı. Kameni, 2011-2012 sezonunun devre arasından bu yana Malaga forması giyiyordu.