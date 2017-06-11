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Miroslav Stoch'a sürpriz talip!

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Sinan Gümüş'te flaş gelişme!

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Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

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Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

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İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

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Fenerbahçe'nin yeni transferi pazartesi günü İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor. Valbuea'nın, 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.

Fenerbahçenin yeni transferi pazartesi günü İstanbulda!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor.

Fransız oyuncu, İstanbul'da sarı-lacivertli yetkililerle transferi için son detayları görüşecek. Valbuea'nın, 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi; oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmış durumda. Valbuena ile yapılacak son görüşmede tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması bekleniyor. 32 yaşındaki Valbuena, geride kalan sezonda 43 kez giydiği Lyon formasıyla 10 gol-8 asistlik performans göstermişti.

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