Beşiktaş transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş, Flamengo ile anlaşmaya varan Rholdolfo'nun 1 milyon 400 bin Euro'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Sol bek için Clichy ile temaslarını sürdüren Galatasaray, aradığı sağ beki de İspanya’da buldu. Daha önce Fenerbahçe’nin de istediği 28 yaşındaki başarılı futbolcu Juanfran ve kulübü Deportivo ile temas kuruldu.
Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Premier Lig ekibi Manchester City, Meksika takımı Pachuca'nın genç kanat forveti Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak üzere.
Hakan Çalhanoğlu bombası!

Hakan Çalhanoğlu bombası!

FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle 2016-17 sezonunun ikinci yarısını futboldan uzak geçiren Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'nın Lazio takımı talip. Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio Hakan'ın bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır.
Yıldız oyuncu Twitter'dan isyan etti!

Yıldız oyuncu Twitter'dan isyan etti!

Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu Nikola Kalinic, Avrupa basketbolunun şartlarına isyan etti.
Miroslav Stoch'a sürpriz talip!

Miroslav Stoch'a sürpriz talip!

Fenerbahçe’nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch için Çekya iddiası gündeme geldi.
Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda.
Yasin hakkında karar verildi!

Yasin hakkında karar verildi!

İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için adeta gün sayıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena, İstanbul'a ayak bastı.

Fenerbahçenin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbula geldi!

Yeni sezona Mehmet Ekici transferiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci imzayı Fransız yıldız Mathieu Valbuena'ya attırmaya hazırlanıyor.

Sarı Lacivertlilerle prensip anlaşmasına varan 32 yaşındaki 10 numara, bugün Türkiye saatiyle 12.30'da Fransa'nın Nice şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı. Başarılı isim yaklaşık 3 saat süren yolculuğunun ardından 15.10 sularında İstanbul'a ayak bastı.

"Gelmeyi arzu ettiğim bir takımdı"

Valbuena, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'ye daha önce turist olarak gelmiştim. Harika bir ülke olduğunu biliyordum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, uzun zamandır görüşüyoruz. Gelmeyi arzu ettiğim bir takımdı. Buraya gelmeden önce gelecek sezonki teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile bir görüşmem oldu. Bu büyük kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Büyük Fenerbahçe taraftarına harika karşılama için teşekkür ederim" dedi.

İmza, 17'sinden sonra

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır." diyerek imza tarihinin de 17 Haziran'dan sonra olacağını bildirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Twitter'dan isyan etti!

Fenerbahçe'nin yıldızı Twitter'dan isyan etti!

Fenerbahçe iki transferi yarın açıklıyor!

Fenerbahçe iki transferi yarın açıklıyor!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçenin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbula geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena, İstanbul'a ayak bastı.
Galatasaraydan Fenerbahçeye yılın transfer çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Sol bek için Clichy ile temaslarını sürdüren Galatasaray, aradığı sağ beki de İspanya’da buldu. Daha önce Fenerbahçe’nin de istediği 28 yaşındaki başarılı futbolcu Juanfran ve kulübü Deportivo ile temas kuruldu.
Fenerbahçenin yıldızı Twitterdan isyan etti!

Fenerbahçe'nin yıldızı Twitter'dan isyan etti!

Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu Nikola Kalinic, Avrupa basketbolunun şartlarına isyan etti.
Fenerbahçe iki transferi yarın açıklıyor!

Fenerbahçe iki transferi yarın açıklıyor!

Sarı-Lacivertlilerin, teknik direktör Aykut Kocaman, Mathieu Valbuena, Nebil Dirar, Carlos Kameni ve Mehmet Ekici'yi kamuoyuna tek tek açıklayacak. Özellikle Dirar ve Kameni transferlerinin Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi.
Fenerbahçenin yeni transferi pazartesi günü İstanbulda!

Fenerbahçe'nin yeni transferi pazartesi günü İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor. Valbuea'nın, 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.
Fenerbahçe Beşiktaşa yine geçit vermedi!

Fenerbahçe Beşiktaş'a yine geçit vermedi!

Spor Toto Basketbol Ligi play-off final 2. maçında Fenerbahçe, Ülker Arena'da Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-74'lük skorla yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Miroslav Stocha sürpriz talip!

Miroslav Stoch'a sürpriz talip!

Fenerbahçe’nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch için Çekya iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçeye ikinci Lens!

Fenerbahçe'ye ikinci Lens!

Fenerbahçe, Jeremain Lens’in bonservisini elinde bulunduran Sunderland’in Tunuslu hücum oyuncusu Wahbi Khazri’yi gündemine aldı.
İsmail Köybaşına sürpriz talip!

İsmail Köybaşı'na sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kadrosuna kattığı ve hatta kupa maçlarına kaptan olarak çıkarttığı İsmail Köybaşı’na talip çıktı.
Silahla tehdit ettiler!

Silahla tehdit ettiler!

Ümit Akbulut tarafından dolandırıldığını iddia eden Fenerbahçeli futbolcu Gregory van der Wiel’in avukatı Abide Gülel Birsen, "Van der Wiel’i silahla tehdit ettiler" dedi.
Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Mehmet Ekici ve Valbuena’nın ardından yeni transferler için kolları sıvayan Fenerbahçe, Monacolu Nabil Dirar’ın işini bitirmek için...
Fikret Ormandan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman, CNN Türk'te canlı yayında Aziz Yıldırım için flaş sözler söyledi. Orman, Aziz Yıldırım'ın kendisi için...
Aziz Yıldırımdan Advocaata rest!

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a rest!

Dick Advocaat’ın Süper Lig bitmeden Hollanda’ya dönme talebini reddeden başkan, Adana maçında oynayamayacak isimlere de “Önce 3....
Yeni sezon öncesi Fenerbahçeden flaş karar!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den flaş karar!

Yabancı oyuncuların birçoğu ayrılacağı için ilk etapta yerlilerle bu durumun konuşulması planlanıyor. Özellikle de performans veremeyen isimlerden...
Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman Fenerbahçe ile...

Mehmet Demirkol: "Aykut Kocaman Fenerbahçe ile..."

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi....
Son aday Samir Nasri

Son aday Samir Nasri

Valbuena’yı bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, gözünü Manchester City’nin yıldızı Nasri’ye dikti. Sarı- Lacivertliler, Fransız oyuncuyu 1 yıllığına...