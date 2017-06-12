Fenerbahçenin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbula geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena, İstanbul'a ayak bastı.

Yeni sezona Mehmet Ekici transferiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci imzayı Fransız yıldız Mathieu Valbuena'ya attırmaya hazırlanıyor.

Sarı Lacivertlilerle prensip anlaşmasına varan 32 yaşındaki 10 numara, bugün Türkiye saatiyle 12.30'da Fransa'nın Nice şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı. Başarılı isim yaklaşık 3 saat süren yolculuğunun ardından 15.10 sularında İstanbul'a ayak bastı.

"Gelmeyi arzu ettiğim bir takımdı"

Valbuena, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'ye daha önce turist olarak gelmiştim. Harika bir ülke olduğunu biliyordum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, uzun zamandır görüşüyoruz. Gelmeyi arzu ettiğim bir takımdı. Buraya gelmeden önce gelecek sezonki teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile bir görüşmem oldu. Bu büyük kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Büyük Fenerbahçe taraftarına harika karşılama için teşekkür ederim" dedi.

İmza, 17'sinden sonra

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır." diyerek imza tarihinin de 17 Haziran'dan sonra olacağını bildirdi.