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Sneijder'de son dakika!

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Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

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Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Clichy'de son dakika!

Clichy'de son dakika!

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Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

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Wesley Hoedt için teklif yükseltildi!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.
Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!

Nabil Dirar, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçenin yeni transferi İstanbula geldi!

Fenerbahçe'de Mathiue Valbuena'nın ardından 2. transferi yine Fransa Ligi'nden oldu. Sarı-Lacivertliler, Monaco'da forma giyen Faslı futbolcu Nabil Dirar'la anlaşma sağladı.

31 yaşındaki futbolcu, Nice'ten kalkan uçak ile az önce İstanbul'a geldi. Deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kulüp binasına giderek stadı görecek.

Sağlık kontrollerinde bir problem çıkmaması halinde Dirar ile resmi sözleşme imzalanacak.

Bu sezon Monaco'da tüm organizasyonlarda 33 kez sahaya çıkan Dirar, 1 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonunda da kullanmayı düşündüğü Dirar, bu sezon Monaco'da 4 kez bu mevkide forma giydi ve 1 asist kaydetti.

Aatif Chahechouhe'nun milli takımdan arkadaşı olan Dirar, sağ kanatta görev aldığında daha verimli oluyor.

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