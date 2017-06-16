Fenerbahçenin yeni transferi İstanbula geldi!

Nabil Dirar, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de Mathiue Valbuena'nın ardından 2. transferi yine Fransa Ligi'nden oldu. Sarı-Lacivertliler, Monaco'da forma giyen Faslı futbolcu Nabil Dirar'la anlaşma sağladı.

31 yaşındaki futbolcu, Nice'ten kalkan uçak ile az önce İstanbul'a geldi. Deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kulüp binasına giderek stadı görecek.

Sağlık kontrollerinde bir problem çıkmaması halinde Dirar ile resmi sözleşme imzalanacak.

Bu sezon Monaco'da tüm organizasyonlarda 33 kez sahaya çıkan Dirar, 1 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonunda da kullanmayı düşündüğü Dirar, bu sezon Monaco'da 4 kez bu mevkide forma giydi ve 1 asist kaydetti.

Aatif Chahechouhe'nun milli takımdan arkadaşı olan Dirar, sağ kanatta görev aldığında daha verimli oluyor.