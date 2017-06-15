Fenerbahçenin yeni transferi cuma günü İstanbula geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi cuma günü İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe transferde Valbuena'nın ardından bir başka bomba transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Nabil Dirar ile anlaşan Sarı Lacivertliler, Faslı oyuncuyu Cuma günü İstanbul'a getiriyor.
Fenerbahçe bir transferden daha mutlu sonla ayrılıyor. Monaco’da forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar ile anlaşma sağlandı.
Faslı futbolcunun menajeri, 31 yaşındaki futbolcunun Cuma günü İstanbul’a gelip resmi imzayı atacağını söyledi.
Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena’dan sonra Sarı-Lacivertliler, Dirar’ı da kadrosuna kattı.
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