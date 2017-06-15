Fenerbahçenin yeni transferi cuma günü İstanbula geliyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Clichy'de son dakika!

Clichy'de son dakika!

L’Equipe, Fener’le anlaşmak üzere olan Clichy’nin önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceğini yazmıştı. Galatasaray, Başakşehir ve Bordeaux’nun devreye girmesi rötara neden olsa da avantaj Kanarya hâlâ imzaya yakın.
Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

Vincent Aboubakar için Lorient Kulübü ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, Fransa'dan gelecek haberi beklemeye başladı. Porto ile görüşecek olan Fransız yetkililer, sonucu Beşiktaş'a bildirecek.
Wesley Hoedt için teklif yükseltildi!

Wesley Hoedt için teklif yükseltildi!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.
Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi cuma günü İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe transferde Valbuena'nın ardından bir başka bomba transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Nabil Dirar ile anlaşan Sarı Lacivertliler, Faslı oyuncuyu Cuma günü İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçenin yeni transferi cuma günü İstanbula geliyor!

Fenerbahçe bir transferden daha mutlu sonla ayrılıyor. Monaco’da forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar ile anlaşma sağlandı.

Faslı futbolcunun menajeri, 31 yaşındaki futbolcunun Cuma günü İstanbul’a gelip resmi imzayı atacağını söyledi.

Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena’dan sonra Sarı-Lacivertliler, Dirar’ı da kadrosuna kattı.

Aykut Kocaman canlı yayında çıldırdı: Saçma sapan, aptalca bir durum!

Aykut Kocaman canlı yayında çıldırdı: Saçma sapan, aptalca bir durum!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Clichy'de son dakika!

Clichy'de son dakika!


 

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Aykut Kocaman canlı yayında çıldırdı: Saçma sapan, aptalca bir durum!

Yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Aykut Kocaman, Ntvspor'da açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.
Fenerbahçenin yeni transferi cuma günü İstanbula geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi cuma günü İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe transferde Valbuena'nın ardından bir başka bomba transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Nabil Dirar ile anlaşan Sarı Lacivertliler, Faslı oyuncuyu Cuma günü İstanbul'a getiriyor.
Clichyde son dakika!

Clichy'de son dakika!

L’Equipe, Fener’le anlaşmak üzere olan Clichy’nin önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceğini yazmıştı. Galatasaray, Başakşehir ve Bordeaux’nun devreye girmesi rötara neden olsa da avantaj Kanarya hâlâ imzaya yakın.
Beşiktaştan Jeremain Lense bir teklif daha!

Beşiktaş'tan Jeremain Lens'e bir teklif daha!

Beşiktaş, Jeremain Lens için kulübü Sunderland'a kiralık bedeli olarak 2 milyon euro önerdi.
Fenerbahçenin yıldızı Valenciaya kiralandı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'ya kiralandı!

Mehmet Ekici ve Valbuena’yı kadrosuna katan Fenerbahçe’de şimdi de gidecek bir oyuncuyla bomba patlayacak! Yönetimin, İspanyol devi Valencia ile Ozan Tufan’ın 1 yıllık kiralanması konusunda anlaştığı öğrenildi.
Fenerbahçe şampiyonluğa çok yakın!

Fenerbahçe şampiyonluğa çok yakın!

Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol final serisi büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe maçı 86-80 kazandı ve seriyi 3-0 yaptı.
Fenerbahçeye müthiş golcü!

Fenerbahçe'ye müthiş golcü!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Mehmet Ekici'yle Mathieu Valbuena'yı kadrosuna katan Fenerbahçe için müthiş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Mehmet Ekici ve Valbuena’nın ardından yeni transferler için kolları sıvayan Fenerbahçe, Monacolu Nabil Dirar’ın işini bitirmek için...
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