Fenerbahçenin yeni golcüsü 1 hafta içinde kampa katılacak

Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin gözü golcü kanat oyuncusu Andre Ayew’in üzerindeydi.

28 yaşındaki futbolcu için kulübü Swansea’yle rakamlar üzerinden anlaşmaya varılmıştı. Buna göre, İngiliz ekibine 1.5 milyon Euro kiralama bedeli, futbolcuya da senelik 3.2 milyon Euro maaş ödenecek. Sarı-Lacivertliler, Swansea’ye 1.5 milyon euro’yu peşin ödemeyi kabul edince tüm pürüzler giderilmiş oldu. Oyuncunun menajeriyle zaten daha önce maaş konusunda anlaşmaya varılmıştı.

TAM BİR JOKER

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 30 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki yıldız, sezonu 3 golle kapatmıştı. Sürati ve tekniğiyle tanınan Ayew, aynı zamanda forvet olarak da görev yapabiliyor. Tam anlamıyla bir joker.

Akşam