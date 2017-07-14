Fenerbahçenin yeni golcüsü 1 hafta içinde imzaya geliyor!

Fildişili yıldızla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, kiralama teklifini yaptığı Manchester City’den cevap bekliyor. Hedef, Avrupa Ligi 3. ön eleme kadrolarının gönderileceği son tarihe kadar bu işi bitirmek.

Bir an önce forvet hattına takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, golcü transferi konusunda rotayı Manchester City’den Wilfried Bony’ye çevirmişti. Bony’nin menajeri ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınmış ve yıllık 3.5 milyon Euro’dan el sıkışılmıştı.

Fildişi Sahilli oyuncunun ardından rotayı kulübü City’ye çeviren Sarı-Lacivertliler, 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. Bony konusunda son derece kararlı olan Fener, şimdi İngiliz ekibinin kesin yanıtını bekliyor. Alınan bilgiye göre de teknik direktör Pep Guardiola, 28 yaşındaki forveti yeni sezon planlarında düşünmediğini yönetime iletti.

Son detaylar kaldı

City’nin herhangi bir aksilik olmaması durumunda Kanarya ile son detayları konuşup, ‘Anlaşma tamam’ cevabını vereceği düşünülüyor. Sarı-Lacivertli ekibin kurmayları ise bu transferi, 21 Temmuz tarihine kadar bitirmeyi amaçlıyor. Çünkü bu tarihe kadar, 27 Temmuz’da oynanacak Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçının oyuncu listesinin UEFA’ya bildirilmesi gerekiyor.

Gündemdekilerde son durum:

Emre Mor:

Borussia Dortmund’a, Emre Mor için kiralama teklifini yapan Fenerbahçe, Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Emre, düzenli forma giyeceği Sarı-Lacivertliler’e sıcak bakıyor. Ancak Dortmund, Kanarya’ya 25 Temmuz’a kadar süre verdi. Hoca Peter Bosz’un, ilk kampın bitiş tarihine kadar 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını açıklayacak.

Jeremain Lens:

Hollandalı futbolcunun transferinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak oynattığı Hollandalı yıldız için son teklifini kulübü Sunderland’e iletti. Lens, Twitter’dan, “Sezon öncesi maskem. Daha fazlasını söylemeyeceğim” diye yazması da, kulübüne rest çektiği şeklinde algılandı.

M'Baye Niang:

İtalyan yayın organı Mediaset, Fenerbahçe’nin, Milan’da forma giyen M’Baye Niang’la anlaştığını ifade etmişti. Niang’la senelik 3.5 milyon Euro üzerinden 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken, bu oyuncunun Milan’da kadroya girme şansının azalması, bu transferi gerçeğe dönüştürebilir.

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