Fenerbahçenin yeni başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe'de 2 Haziran'da başlayan Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oyların sayımı tamamlandı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı büyük üstünlükle Ali Koç oldu.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi.

Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu. 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı sona eren Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı.

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.30 sıralarında tamamlanırken, tüm sandıklarda sayıma geçildi. Yaklaşık bir saatlik sayımın ardından birçok sandıkta sonuç belli olurken, Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım'a karşı büyük bir üstünlük kurdu ve sandıkların sayımının tamamlanmasını beklemeden tebrikleri kabul etmeye başladı.

Ali Koç seçim zaferini stat içerisinde kongre üyeleriyle doyasıya kutlarken, daha sonra Ülker Stadyumu'nun çatısına çıkarak kendisini stat dışında destekleyen sarı lacivertli taraftarları selamladı.

Öte yandan 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı sona eren Aziz Yıldırım'ın sayımın tamamlanmasını beklemeden oylamanın yapıldığı Ülker Stadyumu'ndan ayrıldığı belirtildi.

Geçersizler çıkarıldıktan sonra kullanılan oy sayısı: 20 bin 736

Ali Koç: 16092

Aziz Yıldırım: 4644

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Bugün kazanan Fenerbahçe olmuştur. Kazanan olan başkanın önünde ilk ben ceketimi ilikleyeceğim. Hepimiz seçilen başkanın yanında olacağız. 20736 oy kullanıldı. Sayın Aziz Yıldırım 4646 oy aldı. Kazanan Ali Koç ise 16.092 oy aldı" ifadelerini kullandı.