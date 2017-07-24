Fenerbahçenin teklifini reddettiler!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'a M'baye Niang için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.

Kadrosunu bir santrforla takviye etmek isteyen Fenerbahçe için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe; Fenerbahçe'nin, M'baye Niang transferi için Milan'ın kapısını çaldığını ancak teklifin reddedildiğini iddia etti.

Habere göre; Fenerbahçe, Milan'a Niang için satın alma opsiyonlu kiralama ve 7 milyon Euro'luk satın alma teklifinde bulundu. Ancak Milan, genç golcüyü kiralamayı düşünmediği için bu opsiyonu kabul etmedi. İtalyan devi, Fenerbahçe'nin bonservis bedeli için önerdiği 7 milyon Euro'yu da düşük buldu.

Sarı-lacivertli takımın genç golcüye de yıllık 4 milyon Euro önerdiği belirtildi.

22 yaşındaki genç golcü geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Watford'da kiralık olarak geçirdi ve oynadığı 16 Premier Lig maçında 2 gole imza attı. Niang'ın Milan ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ntvspor