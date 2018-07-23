Fenerbahçenin teklifini kabul etti

TEKNİK Direktör Cocu’nun stoperde Skrtel ve Neustadter ile forma rekabetine girecek bir oyuncu istemesi sonrası, izleme ekibinin Porto ile sözleşmesi sona eren Diego Reyes’i buldukları öğrenildi.

Hollandalı teknik adamın Reyes ismini olumlu bulduğu ve yönetimin 25 yaşındaki oyuncuya 3 senelik kontrat ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklifi yaptıkları belirtildi. Reyes düşünmek için süre isterken, şu ana kadar bundan daha iyi bir teklif almadığı için muhtemelen bu hafta içinde Sarı-Lacivertliler’e olumlu cevap vereceği ileri sürülüyor.

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