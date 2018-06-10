Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin teklifine ne yanıt verdi

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Napoli'den ayrılan Sarri ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamadığı belirtildi.

Fenerbahçenin teklifine ne yanıt verdi

Sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdikten sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Napoli ile yollarını ayıran Maurizio Sarri ile temasa geçtiği ve İtalyan hocanın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği kaydedildi.

59 yaşındaki hocanın Fenerbahçe ile birlikte Zenit'in yaptığı teklife de olumsuz geri dönüş yaptığı ve Chelsae ile Real Madrid ile yaptığı görüşmelerin de tıkandığı vurgulandı.

Bodrum'da özel görüşme! Ali Koç bombayı patlatıyor

Bodrum'da özel görüşme! Ali Koç bombayı patlatıyor

Herkesin merak ettiği rapor ortaya çıktı

Herkesin merak ettiği rapor ortaya çıktı

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Herkesin merak ettiği rapor ortaya çıktı

Herkesin merak ettiği rapor ortaya çıktı

Fenerbahçe yeni sezon futbol yapılanmasını ince eleyip sık dokurken, mevcut teknik direktör Aykut Kocaman şu an için en önemli gündem maddesi.
Fenerbahçenin teklifine ne yanıt verdi

Fenerbahçe'nin teklifine ne yanıt verdi

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Napoli'den ayrılan Sarri ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamadığı belirtildi.
Ersun Yanal sürprizi! Şampiyon hoca geri dönüyor

Ersun Yanal sürprizi! Şampiyon hoca geri dönüyor

Sportif Direktörlüğe Fransız Comolli'yi getiren Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. Koç ve Comolli yeni teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşme kararı aldı.
TOFAŞ seriyi 2-1e getirdi

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