Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.
2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

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"Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu"

"Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu"

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

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Ryan Donk'ta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

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Kartal'a golcü sol kanat

Kartal'a golcü sol kanat

Belçika basını, Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Henry Onyekuru'yu kiralamak istediğini yazdı.
Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası

Galatasaray, Sevilla'nın yıldız futbolcusu Wissam Ben Yedder'i transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’i ikinci bitiren Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değişen kurallar sonrası, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya liginden Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar doğrudan gruplara katılma hakkı kazandı ve ülkemizden Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanan takımların yolları biraz daha kolaylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ve Playoff turunda karşılaşması muhtemel rakipleri:

Basel

Ajax

PAOK

Sturm Graz

Spartak Moskova

Benfica

Dinamo Kiev

Belçika Ligi ikincisi: Standard Liege ya da Anderlecht

Çekya Ligi ikincisi: Slavia Prag ya da Jablonec

2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

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Simon Kjaer ezeli rakibe


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2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

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Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu

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Fenerbahçe ligi 2. bitirdi

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