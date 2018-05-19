Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’i ikinci bitiren Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değişen kurallar sonrası, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya liginden Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar doğrudan gruplara katılma hakkı kazandı ve ülkemizden Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanan takımların yolları biraz daha kolaylaştı.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ve Playoff turunda karşılaşması muhtemel rakipleri:
Basel
Ajax
PAOK
Sturm Graz
Spartak Moskova
Benfica
Dinamo Kiev
Belçika Ligi ikincisi: Standard Liege ya da Anderlecht
Çekya Ligi ikincisi: Slavia Prag ya da Jablonec
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