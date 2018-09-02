Fenerbahçenin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin resmi Facebook hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda Dinamo Zagreb'in logosunu yanlış kullanmasına büyük tepki gösterdi. Hırvatlar, Sarı Lacivertlileri provokasyon ve cehaletle suçladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşmişti.

Sarı Lacivertliler'in kura çekimi sonrası resmi Facebook hesabından yaptığı bir paylaşım ise Hırvatları çileden çıkardı.

Hırvat basını, paylaşımda kullanılan Dinamo Zagreb logosu üzerinden Türklere ve Fenerbahçe kulübüne ağır suçlamalarda bulundu.

Söz konusu paylaşıma ait logodaki kırmızı yıldızın Hırvat Baharı'nı temsil ettiğini ancak Dinamo'nun bu logoyu yıllar önce kullanmayı bıraktığını yazan Hırvatlar, Sarı Lacivertli kulübü provokasyon ve cehaletle suçladı.