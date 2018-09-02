3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
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Trezeguet'de son dakika

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Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

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Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

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Rizespor'a Ukraynalı golcü

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Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe'nin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin resmi Facebook hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda Dinamo Zagreb'in logosunu yanlış kullanmasına büyük tepki gösterdi. Hırvatlar, Sarı Lacivertlileri provokasyon ve cehaletle suçladı.

Fenerbahçenin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşmişti.

Sarı Lacivertliler'in kura çekimi sonrası resmi Facebook hesabından yaptığı bir paylaşım ise Hırvatları çileden çıkardı.

Hırvat basını, paylaşımda kullanılan Dinamo Zagreb logosu üzerinden Türklere ve Fenerbahçe kulübüne ağır suçlamalarda bulundu.

Söz konusu paylaşıma ait logodaki kırmızı yıldızın Hırvat Baharı'nı temsil ettiğini ancak Dinamo'nun bu logoyu yıllar önce kullanmayı bıraktığını yazan Hırvatlar, Sarı Lacivertli kulübü provokasyon ve cehaletle suçladı.

Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

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Negredo Beşiktaş'ı ipten aldı

Negredo Beşiktaş'ı ipten aldı


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Fenerbahçenin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

Fenerbahçe'nin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin resmi Facebook hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda Dinamo Zagreb'in logosunu yanlış kullanmasına büyük tepki gösterdi. Hırvatlar, Sarı Lacivertlileri provokasyon ve cehaletle suçladı.
Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

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Negredo Beşiktaşı ipten aldı

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