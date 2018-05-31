Fenerbahçenin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, ilk takviyesini Süper Lig’den yapmaya hazırlanıyor. Akhisar formasıyla bu sezon 35 resmi maçta 7 gol 9 asistle oynayan Muğdat Çelik, Sarı-Kırmızılı kulüple el sıkışmak üzere. Kontratının sona ermesiyle boşa çıkan 28 yaşındaki futbolcuyu, özellikle Fatih Terim kadrosunda görmeyi çok istiyor. Şu sıralarda taraflar arasında yıllık ücret pazarlığı yapıldığı, yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki pürüzün giderilmesiyle imzaların atılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin kâbusu

28 yaşında 1.80 boyundaki Muğdat, her iki kanatta ve ileri uçta görev yapabiliyor. Tecrübeli forvet özellikle Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2’lik skorlarla yendiği son 2 maçta; ligde ve kupa finalinde yaptığı toplam 3 asistle dikkat çekmişti.

Fanatik