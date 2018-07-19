Fenerbahçenin istediği yıldızı Galatasaray kapıyor

Galatasaray'a gelen resmi teklif sonrasında planlar bir anda değişti.

Öncelikle 8 numara ve stoper arayan sarıkırmızılıların diğer hedefleri ise kanat oyuncusu ve 9.5 numaraydı. Ama Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Fransız yıldızı Arabistan'a götürmeye niyetli görünmesi üzerine planlar değişti.

Galatasaray'ın kurmayları ise hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Scout ekibi, Fatih Terim'e uygun şartlarda transfer edilebilecek 4 kişilik bir liste sundu.

Devler Ligi cazibesi

Listede; Bas Dost, Marcus Berg, Prijovic ve Falcao yer alırken, 4 ismin geçen sezonu iyi bir şekilde tamamladığı da hatırlatıldı.

Oyuncular arasında Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Bas Dost öne çıktı. Bas Dost'un da Şampiyonlar Ligi opsiyonu ile ikna edilmesinin kolay olabileceği notlara eklendi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın, Hollandalı golcünün, Türkiye haklarını elinde bulunduran Mithat Halis'le görüşme yapacak olması da işlerin ciddiyetini ortaya koydu.

Bas Dost, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon ile 49 karşılaşmada forma giyerken, 34 gol, 7 asistlik başarılı bir performans sergiledi. Portekizli taraftarların idmanı basması ve kendilerine saldırması üzerine ise takımdan ayrılma kararı almıştı.

Cimbom'un eli güçlenecek

Bafe Gomis'ten gelmesi muhtemel 20 milyon euro Galatasaray'ı başrol oyuncusu haline getirecek. İlk etapta 7 milyon euro Bas Dost'un bonservisi için ödenecek. 3.5 milyon euro'ya Emre Akbaba'nın bonservisi alınacak. 5.9 milyon euro'ya Trezeguet transferi bitirilecek. 1 milyon euro da Denayer'in yeniden kiralanması için Manchester City'ye teklif edilecek.

Galatasaray'da yeni tartışma konusu Gomis... Satılsın mı satılmasın mı?

Galatasaray yönetimi, Al Hilal'in Gomis'e talip olmasını masaya yatırdı. Fransız yıldızın satılmasının artı ve eksi yanları tartışıldı.

Satılmasını isteyenler, "2020'de sözleşmesi bittiğinde 36 yaşında olacak" görüşünü ileri sürdü. Kalmasını isteyenler ise, "Gol kralı oldu. Taraftarlar arasında çok seviliyor. Satılması durumunda yerine hangi şartlarda nasıl bir oyuncu alabileceğiz. İyi bir oyuncu gelse bile uyum sorunu yaşar" diyerek fikirlerini ortaya koydu.

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