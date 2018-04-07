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Fenerbahçenin ilk transferi o olacak

En çok merak edilen konulardan biri de Yıldırım'ın transferde nasıl bir politika izleyeceği. UEFA engeli nedeniyle birkaç sezondur istediği oyuncuları alamayan sarı-lacivertli takımın, bu kez bomba takviyeler yapacağı, başkan Aziz Yıldırım'ın, "Seçilirsem istediğin her adamı alacağım" diyerek Aykut Kocaman'a söz verdiği öğrenildi.

Yıldırım'ın, "Kendisiyle devam edeceğiz" açıklaması yaptığı Kocaman'ın elinde uzun liste olduğu öğrenilirken, yerli birçok ismi de gündeminde tuttuğu ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de Kayserispor'un milli yıldızı Deniz Türüç...

YERLİLERİN LİSTE BAŞI

Kocaman 'ın, son iki sezondur sarı-kırmızılı ekipte büyük işler yapan Deniz'i özellikle istediğini Yıldırım'a aktardığı belirtilirken, seçilmesi halinde başkandan, 25 yaşındaki on numarayı transfer etme sözü aldığı ortaya çıktı.

Aykut Kocaman'ın bir diğer gözdesi ise Akhisar'ın sol beki Ömer Bayram... Tıpkı Deniz Türüç gibi Hollanda altyapısı olan 26 yaşındaki futbolcu, 27 Mart'ta Karadağ'la oynanan hazırlık maçında Milli Takım'ın forması ile tanışmıştı.

57 MAÇTA 15 GOL-16 ASİST

Müthiş bir sol ayağı olan Deniz Türüç, on numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor. Geçen sezonu 32 lig maçında 11 gol-11 asistle tamamladı; bu sezon ise 25 maçta 4 gol-5 asistlik bir katkı verdi. 1 kez milli formayı giyen, duran topları çok etkili kullanan ve müthiş bir tekniği olan Deniz'in adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da sık sık gündeme geliyor.

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