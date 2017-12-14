Fenerbahçenin gözdesi sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe yönetiminin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı sol bek Ze Carlos’un (Zeca) kulübü Santos ile sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı.

23 yaşındaki futbolcunun ülkedeki iş kanununa göre bu işlemi yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin istediği isimlerden biri olan Brezilyalı sol bekin bedelsiz olarak ayrılma ihtimali kulübün finansal yapısına da uygun. Ancak Zeca’nın kulübü Santos’un da bu tek taraflı fesih durumuna karşı hukuki olarak çalışma başlattığı ve konuyu FIFA’ya taşıyabileceği ifade edildi.

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