Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten ve en az iki forvet oyuncusu almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Rus futbolcu için masaya oturdu.
1.96'lık kule geliyor!

1.96'lık kule geliyor!

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Tönetime sunduğu rapor basına sızdı!

Tönetime sunduğu rapor basına sızdı!

Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'da olağanüstü günler yaşanıyor.
Vitor Pereira geri dönüyor!

Vitor Pereira geri dönüyor!

1860 Münih'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'e geri dönüyor.
"Bir kişi hariç tüm takımı göndermek istiyorlar"

"Bir kişi hariç tüm takımı göndermek istiyorlar"

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi.
Ndiaye transferinde sona gelindi!

Ndiaye transferinde sona gelindi!

Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Osmanlıspor ile anlaştığı bildirildi. Badou Ndiaye ile ise görüşmeler devam ediyor.
İki yıllık imzalar atıldı!

İki yıllık imzalar atıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Bilic'in hamlesi Trabzon'u üzecek!

Bilic'in hamlesi Trabzon'u üzecek!

Trabzonspor'la adı anılan Yaya Toure için Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin gözdesi müjdeyi bizzat verdi!

Fenerbahçe’nin yeni kaleci adayı olan Kolombiyalı yıldız, “Kulübüme, düzenli oynayabileceğim bir takıma transfer olmak istediğimi söyledim. Uygun teklif gelirse, Türkiye’ye gidebilirim” dedi.

Fenerbahçenin gözdesi müjdeyi bizzat verdi!

David Ospina’nın adı yıllardır Türk kulüpleriyle anılıyor. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin girişimlerde bulunduğu Kolombiyalı file bekçisi, son dönemde yeniden Sarı-Lacivertliler’in listesine girdi.

İngiltere temsilcimiz Edip Adanır, Ospina’ya hakkındaki iddiaları sordu. Arsenal’ın yıldız file bekçisi, “Türkiye’ye gidebilirim” dedi. İşte 28 yaşındaki file bekçisinin gelecek planları...

‘Mutluyum ama...’

“Transfer konularıyla menacerim ilgileniyor. Ancak şunu söyleyebilirim; uygun bir teklif gelmesi halinde Türkiye’ye gidebilirim. Aslında Arsenal’de mutluyum. Fakat düzenli bir şekilde oynayabileceğim bir takıma gitmek istediğimi kulübüme bildirdim. Onlar da bana teklif gelmesi halinde zorluk çıkarmayacaklarını söylediler. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.”

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Kadıköy'de unutulmaz maç!

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Milan Kjaer için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro verdi ancak...

Kulübü 'takım bul' dedi, Fenerbahçe tekrar harekete geçti!

Kulübü 'takım bul' dedi, Fenerbahçe tekrar harekete geçti!


 

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Fenerbahçe’nin yeni kaleci adayı olan Kolombiyalı yıldız, “Kulübüme, düzenli oynayabileceğim bir takıma transfer olmak istediğimi söyledim. Uygun teklif gelirse, Türkiye’ye gidebilirim” dedi.
Rus golcü Fenerbahçeye!

Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten ve en az iki forvet oyuncusu almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Rus futbolcu için masaya oturdu.
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