Fenerbahçenin gözdesi müjdeyi bizzat verdi!

Fenerbahçe’nin yeni kaleci adayı olan Kolombiyalı yıldız, “Kulübüme, düzenli oynayabileceğim bir takıma transfer olmak istediğimi söyledim. Uygun teklif gelirse, Türkiye’ye gidebilirim” dedi.

David Ospina’nın adı yıllardır Türk kulüpleriyle anılıyor. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin girişimlerde bulunduğu Kolombiyalı file bekçisi, son dönemde yeniden Sarı-Lacivertliler’in listesine girdi.

İngiltere temsilcimiz Edip Adanır, Ospina’ya hakkındaki iddiaları sordu. Arsenal’ın yıldız file bekçisi, “Türkiye’ye gidebilirim” dedi. İşte 28 yaşındaki file bekçisinin gelecek planları...

‘Mutluyum ama...’

“Transfer konularıyla menacerim ilgileniyor. Ancak şunu söyleyebilirim; uygun bir teklif gelmesi halinde Türkiye’ye gidebilirim. Aslında Arsenal’de mutluyum. Fakat düzenli bir şekilde oynayabileceğim bir takıma gitmek istediğimi kulübüme bildirdim. Onlar da bana teklif gelmesi halinde zorluk çıkarmayacaklarını söylediler. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.”

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