Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’nin süper yıldızı Bogdan Bogdanovic, Belgrad’daki basketbol kampının açılış töreni öncesinde NBA ve Fenerbahçe hakkında bazı soruları yanıtladı.
Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

Fenerbahçe'nin gözdesi elden kaçıyor

Barcelona'nın Fransız stoperi Jeremy Mathieu, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

3 sezon geçirdiği Barcelona'dan bu yaz ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Jeremy Mathieu, Sporting Lizbon'a çok yakın.

Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre; pazartesi günü Lizbon'a uçan Fransız futbolcu Sporting için sağlık kontrolünden geçti.

Teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği futbolcunun iki yıl için talep ettiği 4 milyon euro ücreti aşağı çekmek için pazarlıkları geçtiğimiz hafta boyunca sürdüren Portekiz ekibi, prensip anlaşmaya vardıktan sonra deneyimli stoperi Lizbon'a getirdi.

Galatasaray'dan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

Galatasaray'dan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Jose Sosa aşkı bitmiyor!


 

Ntvspor

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Galatasaraydan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

Galatasaray'dan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

Yönetim, geçen sezon çok üzdüğü taraftarını Jeremain Lens transferiyle coşturmak istiyor. Galatasaray, Fenerbahçe’nin ikna edemediği Hollandalı yıldızla görüşmeleri gizliden gizliye sürdürüyor.
Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

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Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Menajeri ısrarla Türkiye’yi düşünmediklerini belirtse de Fenerbahçe yönetiminin Jose Sosa ısrarı sürüyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar er ya da geç Arjantinli oyuncuyu ikna edeceklerine inanıyorlar.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin gözdesi elden kaçıyor

Barcelona'nın Fransız stoperi Jeremy Mathieu, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçeden Beşiktaşın yıldızına sıcak temas!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına sıcak temas!

Fenerbahçe'de yönetim forvet transferi bütçesini belirlemek için Ozan Tufan ve Simon Kjaer'den doğacak bonservis gelirini bekliyor.
Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması

Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’nin süper yıldızı Bogdan Bogdanovic, Belgrad’daki basketbol kampının açılış töreni öncesinde NBA ve Fenerbahçe hakkında bazı soruları yanıtladı.
Fenerbahçe istedi, Galatasaray anlaşmaya vardı

Fenerbahçe istedi, Galatasaray anlaşmaya vardı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer görüşmesi yürüttüğü Gaël Clichy, tercihini Sarı Kırmızılılardan yana kullandı.
İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.
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Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman Fenerbahçe ile...

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Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi....