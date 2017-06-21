Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

Barcelona'nın Fransız stoperi Jeremy Mathieu, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile prensip anlaşmasına vardı.

3 sezon geçirdiği Barcelona'dan bu yaz ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Jeremy Mathieu, Sporting Lizbon'a çok yakın.

Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre; pazartesi günü Lizbon'a uçan Fransız futbolcu Sporting için sağlık kontrolünden geçti.

Teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği futbolcunun iki yıl için talep ettiği 4 milyon euro ücreti aşağı çekmek için pazarlıkları geçtiğimiz hafta boyunca sürdüren Portekiz ekibi, prensip anlaşmaya vardıktan sonra deneyimli stoperi Lizbon'a getirdi.

Ntvspor