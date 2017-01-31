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Fenerbahçe'nin genç yıldızı yuvadan uçtu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Gökay Iravul, Caner Koca ve Belçikalı kaleci Tom Muyters’i kadrosuna kattı.

Fenerbahçenin genç yıldızı yuvadan uçtu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Gökay Iravul, Caner Koca ve Belçikalı kaleci Tom Muyters’i kadrosuna kattı. Kulüp sportif direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arasında takımı güçlendirmek için iki aydır yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları transferlerle yeni bir takım oluşturduklarını ifade eden Zeren, "Devre arasının hemen başında 10 oyuncu ile resmi sözleşme imzalamıştık. Transferin son gününde ise Aytemiz Alanyaspor’dan orta saha oyuncusu Gökay Iravul ile 6 aylık kiralık, Fenerbahçe’den genç oyuncu ön libero Caner Koca ve Hollanda Ligi’nde Excelsior takımında forma giyen Belçikalı file bekçisi Tom Muyters ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." şeklinde konuştu.

Devre arasını 13 transferle kapattıklarını belirten Zeren, gelecek yılı planlayarak takım oluşturduklarını sözlerine ekledi.

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