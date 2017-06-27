Fenerbahçenin eski yıldızı Galatasaraya

İngiliz basını, önceki sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Lazar Markovic ile Galatasaray'ın ilgilendiğini öne sürdü. Sırp futbolcunun, gelecek sezon için Türkiye'ye geri dönebileceği belirtildi.

Yeni sezona bambaşka bir kadroyla girmek için yoğun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da sürpriz bir isim ortaya atıldı.

Henüz resmi olarak hiçbir transferi açıklamayan Sarı-Kırmızılı takımın, önceki yıl ezeli rakibi Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Mancini de peşinde

İngiliz basınından Mirror'ın haberinde, bonservisi Liverpool'da bulunan Sırp kanat oyuncusuna Cim Bom'un yanı sıra Roberto Mancini önderliğindeki Rus ekibi Zenit'in de talip olduğu ifade edildi.

Watford bir adım önde

Premier Lig takımı Watford'un ise Markovic'in transferinde bir adım önde olduğu kaydedildi. İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyu Merseyside temsilcisinden 12 milyon Pound karşılığında renklerine bağlayabileceği dile getirildi.

20 milyonluk hayal kırıklığı!

Liverpool'un 20 milyon Pound'a kadrosuna kattığı Markovic, Anfield'da beklentileri hiç karşılayamadı. Önceki sene ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Sırp oyuncu, geçen sezon ise Sporting Lizbon ve Hull City'de kiralık olarak top koşturdu.