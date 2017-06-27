Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol milli takım forması giyen tek sporcu olan Bartu yoğun bakıma alındı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu, nefes alma problemi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bartu, hemen yoğun bakıma alındı.

CAN BARTU KİMDİR?

31 Ocak 1936'da doğan Can Bartu'nun ismi Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazıldı. Bartu, milli Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcu. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.