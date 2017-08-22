Fenerbahçenin aylardır istediği yıldızı Galatasaray kapıyor

Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer olan Van Persie bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Beşiktaş'ta 2000 ve 2002 yıllarında forma giyen, futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de birçok platformda yer alan Pascal Nouma, Galatasaraylı futbolcu Gomis'e yapılan ırkçı ifadelere tepki gösterdi.
Neymar'a kötü haber! Barcelona...

Neymar'a kötü haber! Barcelona...

İspanya’nın Barcelona Kulübü, eski futbolcusu Neymar’la ilgili, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.
Taraftarlar çıldırdı! Gomis ve Yasin...

Taraftarlar çıldırdı! Gomis ve Yasin...

Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin'in sosyal medya paylaşımlarındaki fark taraftarı çıldırttı!
Sinan Gümüş piyangosu

Sinan Gümüş piyangosu

Alman ekibi Hamburg'un, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü 6 milyon Euro'ya transfer edeceği öne sürüldü.
Nikola Kalinic imzayı attı

Nikola Kalinic imzayı attı

Milan, Fiorentina'nın 29 yaşındaki Hırvat forveti Nikola Kalinic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü aradığı bilinen Milan, Kalinic'le sözleşme imzaladı.
Messi için 300 milyon euro!

Messi için 300 milyon euro!

Neymar'ın 222 milyon euro bedelle PSG'nin yolunu tutmasının ardından, bir başka iddia da Lionel Messi için geldi. Yahoo Sport France, Manchester City'nin, Messi için 300 milyon euro serbest kalma maddesini ödeyerek, yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağını
Demba Ba Beşiktaş'ı açıkladı

Demba Ba Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü ünlü futbolcu Demba Ba 4 günlük tatil için Bodrum'a geldi.

Fenerbahçe'nin aylardır istediği yıldızı Galatasaray kapıyor

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve Arsenal'de kadro dışı bırakılan Lucas Perez'e teklif götürdüğü iddia edildi.

Fenerbahçenin aylardır istediği yıldızı Galatasaray kapıyor

Transfer döneminde adı sürekli Fenerbahçe ile anılan Lucas Perez için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

Press Association'dan Mark Mann-Bryans'ın haberine göre Perez için Arsenal'e resmi teklif sunan takımlarından arasında Galatasaray da yer alıyor. Arsene Wenger'in kadroda düşünmediği İspanyol oyuncunun Deportivo'ya gitmek istediği ancak Londra ekibinin istediği yüksek bonservis nedeniyle transferin zora girdiği kaydedildi.

Galatasaray ve Deportivo'nun haricinde Newcastle United, Everton, Bayer Leverkusen, Valencia ve Levante de yıldız golcüye teklif götürdü.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? İşte Vida'nın anlaştığı kulüp

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? İşte Vida'nın anlaştığı kulüp

Nouma çıldırdı:

Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

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Haberturk

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Nouma çıldırdı: Yüreğin varsa yüzüme söyle

Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Beşiktaş'ta 2000 ve 2002 yıllarında forma giyen, futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de birçok platformda yer alan Pascal Nouma, Galatasaraylı futbolcu Gomis'e yapılan ırkçı ifadelere tepki gösterdi.
Fenerbahçenin aylardır istediği yıldızı Galatasaray kapıyor

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Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve Arsenal'de kadro dışı bırakılan Lucas Perez'e teklif götürdüğü iddia edildi.
Gomise maymun dedi, ardından tweeti sildi ancak dava açılıyor!

Gomis'e maymun dedi, ardından tweeti sildi ancak dava açılıyor!

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