Şampiyonluk 7-1'le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.
PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV, Ajax'ı 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.

Fenerbahçe'nin alacağı ceza Süper Lig maçlarına yansıyacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin alacağı ceza da merak konusu oldu.

Fenerbahçenin alacağı ceza Süper Lig maçlarına yansıyacak mı?

Fenerbahçe'nin taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerin ardından sarı-lacivertli kulübün oldukça ağır ceza alması bekleniyor.

TFF Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre, Fenerbahçe ceza alırsa, sarı-lacivertliler bu cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

Fenerbahçe'nin alacağı cezalar, Spor Toto Süper Lig'e yansımayacak.

Tolga Zengin:

Tolga Zengin: "Ölmüş anneme küfrettiler"

TFF'den derbi açıklaması

TFF'den derbi açıklaması

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Trabzonspor'dan çok sert açıklama


 

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Tolga Zengin: Ölmüş anneme küfrettiler

Tolga Zengin: "Ölmüş anneme küfrettiler"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarıda kalırken olayların merkezinde yer alan Tolga Zengin cephesinden açıklama geldi.
TFFden derbi açıklaması

TFF'den derbi açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tatil edilmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı.
Trabzonspordan çok sert açıklama

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Trabzonspor, yarıda kalan ve Şenol Güneş'in hastaneye kaldırıldığı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından "Hicap ve öfke duyuyoruz" başlıklı bir açıklama yayınladı.
Derbi nasıl sonuçlanacak? 2 seçenek var

Derbi nasıl sonuçlanacak? 2 seçenek var

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Şenol Güneşi yaralayan şahıs gözaltına alındı

Şenol Güneş'i yaralayan şahıs gözaltına alındı

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Pepe Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

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Şenol Güneşe 5 dikiş

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