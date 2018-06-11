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Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi

Fenerbahçe’de gündem tamamen yeni teknik direktörün kim olacağı üzerine kuruldu. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli bu hafta yeni teknik adamı belirlemeyi amaçlıyor.

Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi

Top başı yapmasına bir aydan az süre kala sarı-lacivertliler önce teknik adamı ardından da transferleri bitirmeye çalışacak. İlk olarak mevcut teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşüldü.

Toplantıda Kocaman’ın yaptığı sunum değerlendirildi. Mali sıkıntı ve zaman problemi sebebiyle takımı tanıyan ve büyük bütçe istemeyen Kocaman ile devam etmek mantıklı gözükse de taraftar etkisi sebebiyle bu niyetten prensipte vazgeçildi. Ayrıca Başkan Koç’un görmek istediği oyun anlayışıyla Kocaman’ın felsefesi de uymuyor. Bu nedenle yeni teknik adam arayışı hızlandı.

Comolli daha önce hazırladığı liste çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Göreve gelmesi halinde takımın başına gelebilecek teknik adamlarla ilgili bir çalışma yapsa da bu isimler ya başka takımlarla anlaştı ya da gelmeyi kabul etmedi.  Kalan adaylar üzerinden yapılan çalışma sonuç vermezse sarı-lacivertli yönetim, Ersun Yanal’ı gündeme alacak.

Sarı-lacivertli takımla daha önce şampiyonluk yaşayan Yanal için şimdilik bir temas yok ancak yabancı arayışı sonuçsuz kalırsa şu an bir takımda görev yapmayan Yanal ile masaya oturulacak.

Yerlide sadece iki aday var

Teknik direktör arayışında önemli kriterler göz önünde tutuluyor. Ali Koç ve Damien Comolli’nin hücum futboluna dönük planları kadar ekonomik, saha içi ve saha dışı faktörler ile taraftarın tutumu da önemli duruyor. Sarı-lacivertlilerin haziran ayı içerisinde önce teknik direktör sorununu aşıp, sonra da transfere başlama planı bulunuyor.

Yabancı adaylarda ise PSG'nin eski hocası Laurent Blanc ağır basıyor. Comolli dünyaca ünlü hocası ikna etme aşamasında.

Eğer Blanc'ta sorun çıkması halinde Fenerbahçe Jürgen Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac ile masaya oturacak.

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