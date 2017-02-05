Fenerbahçeli yöneticinin başı yarıldı!

Sarı-Lacivertli kulübün menajeri Hasan Çetinkaya'nın başı, tribünlerden atılan sert bir cisim nedeniyle yarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve oldukça gergin bir atmosferde geçen Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının bitiş düğüyle saha yine karıştı.

Sarı-Lacivertli kulübün idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın başı, tribünlerden atılan sert bir cisim nedeniyle yarıldı.

Çetinkaya'nın yüzünün bir kısmı bu nedenle kanlar içinde kaldı. Çetinkaya'ya ilk müdahale statta yapıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir başka yöneticisi İlhan Ekşioğlu da bu olayın ardından kişisel Twitter hesabı üzerinden attığı bir tweet'te, "Bu akan kanın takipçisiyiz" ifadesini kullandı.