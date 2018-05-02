Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi uzatılıyor

F.Bahçe, devre arası 17 milyon euroya West Bromwich’e satmaktan vazgeçtiği Sambacı ile sezon sonu masaya oturacak. Josef’in 2019’da bitecek sözleşmesi 2022’ye kadar uzatılacak.

Fenerbahçe bir taraftan Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadelesini sürdürürken,diğer taraftan da gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Sarı-Lacivertliler’in performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olan Josef de Souza’nın 30 Haziran 2019’da bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda da çalışmalar yaptığı belirlendi. Yönetimin, devre arasında 17 milyon euroya West Bromwich’e satmaktan vazgeçtiği Josef’le masaya oturup, sözleşmesini 2022’ye kadar uzatmayı teklif edeceği kaydedildi. FFP kriterleri dışına çıkmadan Josef kalitesinde bir oyuncu almanın zorluğunu bilen Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki yıldızın 1.7 milyon euro olan yıllık ücretini 2 milyon euroya çıkaracağı öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusu da İngiltere’ye transferinin yatması sonrası yaptığı açıklamada “Teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe ile sözleşmemi uzatma konusuna sıcak bakıyorum” ifadelerine yer vermişti.

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