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Galatasaray'ın eski yıldızı ve altyapı antrenör Necati Ateş, Fenerbahçeli bir taraftarın, "Kadıköy'de galibiyet gördün mü?" sorusuna şampiyon oldukları maçı kastederek, "Senin hayatın boyunca göremeyeceğin bir şeyi stadınızda yaşadım." cevabını verdi.

Fenerbahçeli taraftara verdiği cevap olay oldu

Galatasaray'ın futbol akademisinde antrenörlük yapan Necati Ateş, Fenerhahçeli bir taraftarın, "Kadıköy'de galibiyet gördün mü?" sorusuna cevap verdi.

"HAYATIN BOYUNCA GÖREMEYECEĞİN ŞEYİ STADINIZDA YAŞADIM"

Kadıköy'de kaldırılan şampiyonluk kupasına atıfta bulunan Necati Ateş, "Görmedim ama senin hayatın boyunca göremeyeceğin bir şeyi stadınızda yaşadım" karşılığını verdi.

Verilen bu cevap sosyal medyada büyük etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar "Derbi öncesi ilk golü Necati attı" şeklinde yorumlarda bulundu.

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