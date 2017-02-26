Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.

Fenerbahçeli futbolcular o hocayı istiyor!

Gözden düşen teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine Fenerbahçe'de yeni sezona yönelik hoca arayışı sürüyor.

Fenerbahçeli futbolcular o hocayı istiyor!

Listenin ilk sırasında yer alan Aykut Kocaman'a futbolculardan da destek geldi.

Özellikle Mehmet Topal, Volkan Demirel, Sow, Salih Uçan, Stoch gibi eski isimlerin, Aykut Kocaman'ın takıma dönmesini çok istediği gelen haberler arasında...

Bu oyuncuların, Kocaman dönemine duydukları özlemi o zaman kadroda yer almayan takım arkadaşlarına da sohbetlerde anlattıkları belirtiliyor.

SORUNLARI KONUŞARAK AŞARDI

Özellikle 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 17'de 16 yaparak kazandıkları unutulmaz şampiyonluğu anlatan tecrübeli oyuncuların, o günler için şunları söylediği öğrenildi:

"Takımda kolej havası vardı. Her zaman birlikte yemek yerdik. Arkadaşlık üst düzeydeydi."

"Hoca hiçbir zaman bizi medyanın önüne atmazdı. Sorunları konuşarak çözmeye çalışırdı. Pas oyunu oynuyorduk"

Emektarların, Aykut Kocaman'ın geri dönmesi halinde eski başarıların yeniden yakalanacağı görüşünde olduğu bildirildi.

Kocaman, F.Bahçe ile kesin anlaşma sağlaması halinde yeni sezona yönelik planlama ve transfer çalışmalarına start verecek.

UEFA'DA YARI FİNAL OYNATTI

51 yaşındaki Aykut Kocaman, daha önce 2010-13 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yaptı.

Şike sürecine denk gelen sıkıntılı dönemde Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde çıktığı 151 karşılaşmada 90 galibiyet, 31 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı.

2010-11 sezonunda takımı şampiyon yapan Aykut Kocaman, ayrıca 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'de seçim zirvesi yapıldı

Fenerbahçe'de seçim zirvesi yapıldı


 

Sabah

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Fenerbahçeli futbolcular o hocayı istiyor!

Fenerbahçeli futbolcular o hocayı istiyor!

Gözden düşen teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine Fenerbahçe'de yeni sezona yönelik hoca arayışı sürüyor.
Cristian Baroniye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Fenerbahçede seçim zirvesi yapıldı

Fenerbahçe'de seçim zirvesi yapıldı

Fenerbahçe Yönetimi, ‘olağanüstü seçim’ konusunu masaya yatırdı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Sow: Atamadım, özür diliyorum

Sow: "Atamadım, özür diliyorum"

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Fabiano, Krasnodar maçı sonrası üzgün olduklarını belirtirken gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını söylediler.
Advocaat: Oyuncularım çok dürüstse söylesin...

Advocaat: "Oyuncularım çok dürüstse söylesin..."

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçede Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Krasnodar maçının 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
İlk golü attık ve morallerini bozduk

"İlk golü attık ve morallerini bozduk"

Krasnodar teknik direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş bu takımı 5ler, Osmanlı da elerdi

"Beşiktaş bu takımı 5'ler, Osmanlı da elerdi"

Yazarımız Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Krasnodar karşılaşmasının ardından NTV Spor'da yorumlarda bulundu. Demirkol, "Bu Krasnodar'ı bu Beşiktaş orada 5'ler, burada 5'ler! Osmanlıspor da eler." dedi.
Advocaattan olay sözler!

Advocaat'tan olay sözler!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Krasnodar'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ve oyunculardan Martin Skrtel, düzenlenen basın...
Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor...
Hasan Aliden maç sonu itiraf!

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu....
Kjaer: Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz

Kjaer: "Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz"

Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Simon Kjaer, Krasnopdar ile oynanan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu....
Joseften maç sonu ilginç yorum!

Josef'ten maç sonu ilginç yorum!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, 1-0 kaybettikleri Krasnodar maçının 90 dakikasını değerlendirdi....
Advocaattan sürpriz tercih!

Advocaat'tan sürpriz tercih!

Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü kadroyu, Bursa maçında bozmak istemiyordu. Ancak Van Persie’ye gelen ceza nedeniyle...