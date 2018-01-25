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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Ara transferin suskun takımı Fenerbahçe, bir son dakika atağında bulundu. Sarı-lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı istediği ifade edildi.

Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi

Orta sahadaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen sarı-lacivertlilere Alanyaspor ilk etapta olumsuz yanıt verdi. Akdeniz temsilcisi, genç oyuncusunu bu yıl elden çıkarmak istemediğini iletti. Transfer konusunda istişarelerde bulunan yönetim ve teknik heyetin görüşmesi doğrultusunda takıma bir sol açık aranması konusunda mutabakata varıldı.

Öte yandan Emre Akbaba için Fenerbahçe'nin yanı sıra ciddi bir de talip var: Medipol Başakşehir. Arda Turan'ı renklerine katarak transferde büyük bir hamle yapan İstanbul temsilcisi, yerli transferin gözdesi haline gelen milli oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemiyor. Gümüşdağ yönetimi, transfer olması durumunda oyuncuyu Alanyaspor'a sezon sonuna kadar kiralama önerisi sundu ve cazip bir teklif masaya yatırdı.

Vagner Love'ın Beşiktaş transferi gündemdeyken Aytemiz Alanyaspor bir yıldızını daha kaybetmeye sıcak bakmıyor. Bu sezon Galatasaray'ın da gündemine gelen Akbaba için Alanyaspor elini sıkı tutmuş ve oyuncuyu bırakmaya yanaşmamıştı.

25 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 6 gol ve 6 asist yaparak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Vagner Love hayırlı olsun

Vagner Love hayırlı olsun

Vagner Love depremi

Vagner Love depremi


 

Hürriyet

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Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi

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