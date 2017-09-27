Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol takımı, Makedonya 1. Ligi ekiplerinden FC SHKUPI U21 Takımı ile 12 Eylül'de yaptığı hazırlık maçını 4-1 kazanırken o maçta forma giyen Altun Sefo göz doldurarak denemeye alındı.

Fenerbahçe, Makedonya'daki yetenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Besnik Ferati (17), Besir İseni (17), Altun Sefo (17) ve Berat İsmail'i (19) denemeye aldı.

Eljif Elmas hamlesinden hayli memnun kalan Fenerbahçe yönetimi bu uygulamasını genişletiyor.

Makedon futbolunun geleceği Eljif Elmas'ı takıma katarak çok önemli bir iş gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, Makedonya'daki yetenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Orada bulunan Türk eğitim kurulu Tefeyyüz Okulu'nun beden eğitimi hocası Setko lakaplı Sadettin Ali'nin getirdiği Makedonya 1.

Ligi ekiplerinden FC Shkupi U21 takımı Fenerbahçe altyapı takımları ile deneme maçları gerçekleştirirken, Sarı-Lacivertliler bu maçlar sonucunda 4 oyuncuyu denemeye aldı.

BEĞENİLİRSE İMZALAR ATILACAK

Yapılan hazırlık maçlarında göz dolduran ofansif orta saha Besnik Ferati (17), sol bek Besir îseni (17), ön libero Altun Sefo (17) ve 19 yaşındaki bir başka defans Berat İsmail'i denemeye alan Sarı-Lacivertliler oyuncuların beğenilmesi durumunda sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin o bölgeden oyuncu denemelerini sürdüreceği de öğrenildi.

Haberturk