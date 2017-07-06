Fenerbahçeden resmi Lens açıklaması

Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

Geçtiğimiz sezon Euroleague'i kazanan ve müthiş bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Çim alerjisi olan golcü geliyor

Çim alerjisi olan golcü geliyor

Transfer harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.
Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Hatem Ben Arfa'da büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.
F.Bahçe'den resmi Lens açıklaması

F.Bahçe'den resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Jeremain Lens'in transferiyle ilgili "Menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.
Cengiz Ünder Man. City'ye gidiyor mu? Açıklama geldi

Cengiz Ünder Man. City'ye gidiyor mu? Açıklama geldi

İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a geldi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 4 saatlik görüşmede henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Burak'a ağır ceza! Rakibe tokat atmıştı

Burak'a ağır ceza! Rakibe tokat atmıştı

Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokat yüzünden 5 maç ceza aldı.
F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis transferinde mağlup olan Marsilya, şimdi de Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Carlos Bacca'ya kanca attı. Fransızların önerdiği rakam 20 milyon euro.
İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

Siyah-Beyazlılar, Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmak isterken, Çizme’nin önde gelen ekiplerinden Roma, Milan, İnter ve Napoli, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldı.

Fenerbahçe'den resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Jeremain Lens'in transferiyle ilgili "Menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.

Fenerbahçeden resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'dan flaş Lens açıklaması geldi.

Uslu, "Lens'in menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama kulübü Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.

'Ben Arfa'yı nerede oynatacağız ki'

Uslu, Paris Saint Germain'in yollarını ayırma kararı aldığı Ben Arfa'nın transferiyle ilgili "Eskiden gündemimize gelmişti. Ben Arfa'yı nerede oynatacağız ki... Gündemimizde yok" şeklinde konuştu.

'Volkan Beşiktaş'a gidebilir'

Uslu, transfer çalışmalarının yüzde 90'ını tamamladıklarını sözlerine eklerken, Volkan Şen'in Beşiktaş'a gitmesi ve yeniden Şenol Güneş ile çalışması ihtimali sorusuna, "Volkan Şen Beşiktaş'a gidebilir." cevabını verdi.

Fenerbahçe'ye bir yıldız oyuncu daha!

Fenerbahçe'ye bir yıldız oyuncu daha!

OLAY! Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a!

OLAY! Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçeye bir yıldız oyuncu daha!

Fenerbahçe'ye bir yıldız oyuncu daha!

Geçtiğimiz sezon Euroleague'i kazanan ve müthiş bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçeden resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe'den resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Jeremain Lens'in transferiyle ilgili "Menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.
OLAY! Fenerbahçenin yıldızı Beşiktaşa!

OLAY! Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a!

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş’ta son olarak gündeme, Fenerbahçe’de forma giyen Volkan Şen geldi.
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Idriss Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçeye transferde kötü haber!

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis transferinde mağlup olan Marsilya, şimdi de Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Carlos Bacca'ya kanca attı. Fransızların önerdiği rakam 20 milyon euro.
Fenerbahçeye büyük müjde!

Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Yunan Kulübü Olympiakos, Fenerbahçe'den Emmanuel Emenike'yi transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçenin yeni yıldızı İstanbula geldi

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Malaga'dan transfer ettiği yeni kalecisi Carlos Kameni, İstanbul'a geldi.
Emenike giderayak neler söyledi?

Emenike giderayak neler söyledi?

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a transfer olan Emenike Atina'ya giderken Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Golcüyü de Kjaer getiriyor

Golcüyü de Kjaer getiriyor

Yepyeni bir yapılanmayla Serie A'da hedef büyüten Milan'ın gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer için yeni formüller belirlenmeye başladı.
Volkan Demirel transfer haberini verdi

Volkan Demirel transfer haberini verdi

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Topuk Yaylası'nda basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol...
Volkan Demirelden büyük fedakarlık

Volkan Demirel'den büyük fedakarlık

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu kaptan Volkan Demirel ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı....
Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin gözdesi elden kaçıyor

Barcelona'nın Fransız stoperi Jeremy Mathieu, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile prensip anlaşmasına vardı....
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Mehmet Ekici ve Valbuena’nın ardından yeni transferler için kolları sıvayan Fenerbahçe, Monacolu Nabil Dirar’ın işini bitirmek için...
Fikret Ormandan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman, CNN Türk'te canlı yayında Aziz Yıldırım için flaş sözler söyledi. Orman, Aziz Yıldırım'ın kendisi için...