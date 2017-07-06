Fenerbahçeden resmi Lens açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Jeremain Lens'in transferiyle ilgili "Menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'dan flaş Lens açıklaması geldi.

Uslu, "Lens'in menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama kulübü Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.

'Ben Arfa'yı nerede oynatacağız ki'

Uslu, Paris Saint Germain'in yollarını ayırma kararı aldığı Ben Arfa'nın transferiyle ilgili "Eskiden gündemimize gelmişti. Ben Arfa'yı nerede oynatacağız ki... Gündemimizde yok" şeklinde konuştu.

'Volkan Beşiktaş'a gidebilir'

Uslu, transfer çalışmalarının yüzde 90'ını tamamladıklarını sözlerine eklerken, Volkan Şen'in Beşiktaş'a gitmesi ve yeniden Şenol Güneş ile çalışması ihtimali sorusuna, "Volkan Şen Beşiktaş'a gidebilir." cevabını verdi.