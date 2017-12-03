Fenerbahçeden Paşaya 4 gollü bozgun!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de zirve yarışı açısından oldukça kritik bir mücadeleye çıktı. Ligin diri ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşan Sarı Lacivertliler taraftarlarının da yoğun desteğini alarak mücadeleden 4-2'lik galibiyet ile a

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 yenmesinin ardından kritik bir maça çıkan ve zirve yarışı içerisinde kalmak isteyen Sarı Lacivertliler, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın yıldızı forvetsiz sahaya çıkan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Giuliano oldu.

Fenerbahçe aldığı bu galibiyet ile puanını 26'ya yükseltti ve ligde 3. sırada yer aldı. Başakşehir ile Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı 4 oldu. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Fenerbahçe Kasımpaşa yarı sahasında topla buluştu. Bir anda hızlanan Brezilyalı Kasımpaşa savunmasının arasında kaldı. Seken top ceza sahası içerisinde Alper Potuk'un önünde kalacaktı. Ancak kaleci Ramazan tehlikeyi önceden sezdi ve topun sahibi oldu. Maçın 7. dakkasında Kasımpaşa'nın etkili atağında Volkan Demirel kalesini terk etti ve kafayla topu uzaklaştırdı.

Mensah kaleyi yokladı

İlk tehlikeli atak 10. dakikada Kasımpaşa'dan Mensah'tan geldi. 23 yaşındaki Ganalı bir an topu önünde buldu ve ceza sahası dşından plase ile topu kaleye gönderdi. Ancak top yandan az farka auta çıktı.

Alper kıl payı ile kaçırdı

15 dakikalık bölümde Fenerbahçe'nin sağ kanattan ataklarını yaptığı gözlendi. Şener Özbayraklı ve Nabil Dirar'ın bulunduğu kanattan içeriye ortalarla etkili olmaya çalışan Fenerbahçe'de Giuliano'nun pası ile Nabil Dirar ceza sahası içerisine girdi. Faslı futbolcunun içeriye çevirdiği tehlikeli topta Alper Potuk topu kılpayı ile ıskalayınca Fenerbahçe öne şansını değerlndiremedi.

Bu kez Şener denedi

19. dakikada Fenerbahçe yine tehlikeli sayılabilecek bir ataktan yararlanamadı. Mücadelenin şimdiye kadar etkili ismi Giuliano, Fenerbahçe ataklarına yön veren isim olarak dikkatleri çekti. Brezilyalı sağ kanattan ceza sahasına girdi. Müsait durumda topla buluşan Şener Özbayraklı'nın şutu kaleci Ramazan'da kaldı.

Ve direk!

23'te Aatif gole çok yaklaştı. Atağı başlatan Faslı futbolcu, topu sol kanattan sağ kanada taşıdı seri hareketlerle çapraza indi. Ceza sahasında kaleyi görür görmez şutunu çekene Aatif direğe takıldı. Maçta şu ana kadarki en önemli pozisyondu.

İlk korner ve gol

26. dakikada İsmail Köybaşı'nın yakın direğe kullandığı kornerde Nabil Dirar topu arka direğe aşırdı. Neustadter kafayla topu ağlara göndermeyi başardı. Kasımpaşa kalecisi Ramazan'ın çabası yetersiz kaldı. Bu gol aynı zamanda maçta kullanılan ilk kornerden geldi. 1-0

Giuliano gole yaklaştı

30.dakikada Fenerbahçe bir kez daha boş kaleye topu yollayamadı. Bu kez Alper ceza alanı içinde son çizgiye indi, sağdan içeri çevirdiği topa arka direkte Giuliano kayarak dokunmak istedi ancak onu geçen top ceza alanını terk etti.

35'te Alper Potuk'un pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Josef De Souza sağ ayağıyla çok sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

Kasımpaşa tehlikeli geldi

Bu kez Kasımpaşa tehlikeli geldi. 38. dakikada Fenerbahçe kale sahasında topla buluşan Eduok'un şutunu kaleci Volkdan Demirel çeldi. Pozisyonun devamında Mensah ceza sahası dışında topla buluştu. Kasımpaşalı futbolcu ceza sahası dışından gönderdiği plase şut az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada Mehmet Topal'ın pas hatasında Murillo Fenerbahçe savunmasını eksik yakaladı ve hızlı bir şekilde ceza sahasına doğru yönelmeye çalıştı. Ancak Skrtel'in yerinde müdahalesi pozisyonu sonlandırdı.

Şener faulle durdurdu

45'te Kasımpaşa'dan Pavelka hızlı hücumda Fenerbahçe yarı sahasına geçti. Hızlı atağı kesen Şener Özbayraklı faule sebebiyet verdi. Bu faul sonucu Şener, hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Pozisyona itiraz eden Sarı Lacivertliler'in kaptanı Volkan Demirel de sarı kart gören bir diğer isim oldu.

Josef'e çarpan top...

45+1'de Kasımpaşa, Bernard Mensah'ın attığı golle skorda eşitliği sağladı. Ceza yayı hemen gerisinden kazanılan serbest vuruş için topun başına Bernard Mensah geçti. Mensah'ın sağ ayağıyla vuruşunda barajda bulunan Josef de Souza'dan seken top kaleci Volkan Demirel'i yanılttı ve ağlarla buluştu.1-1

Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu.

Giuliano güzel oyununa golü ekledi

Fenerbahçe'ye tarsnfer olduktan sonra taraftarların büyük beklentisi olan ancak ilk 3 maçında eleştirilen Brezilyalı Giuliano son haftalardaki yükelişini sürdürdü ve takımını Kasımpaşa karşısında 49. dakikada yeniden öne geçirdi. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Nabil Dirar ile verkaça giren Giuliano sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluşturdu.

Şener kaleciye takıldı

51'de mücadelenin iyi isimlerinden biri olan ve Kasımpaşa'nın sol kanadını oldukça yoran Şener Özbayraklı gole yaklaşan isim oldu. 2. yarıda golü erken bulmanın getirdiği rahatlıkla baskısını arttıran Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı sol kanattan topu ceza sahası içerisine girmeye hazırlanan Şener'le topu buluşturdu. Tecrübeli oyuncunun şutunu Ramazan çıkardı.

54. dakikada Kasımpaşa'da Trezeguet ile gelişen hızlı atağı kesen Martin Skrtel sarı kartla cezalandırıldı. 56. dakikada bu kez Kasımpaşa'da Mensah yaptığı faülün ardından gösterdiği aşırı tepki nedeniyle sarı kart gören isim oldu.

Giuliano yine sahnede

62. dakikada Fenerbahçe, Giuliano'nun golüyle 3-1 öne geçti. Sağ kanattan çabuk kullanılan taç atışı sonrasında Şener Özbayraklı ceza alanı içine ortasını yaptı. Giuliano, altıpas önünde uygun durumda sağ ayağıyla topun gelişine vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu ve ligdeki 7. golünün kaydetti. 3-1

Fenerbahçe baskısını arttırdı

65'te güzel hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Nabil Dirar pasını Alper Potuk'a verdi. Alper, ceza alanı içinde sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Ramazan Köse üzerine gelen topu çelmeyi başardı.

66. dakikada Kasımpaşa'da Kemal Özdeş golün ardından taktiksel değişikliğe gitti. Eduok yerine Etoundi oyuna dahil oldu. 67. dakikada bir hamle de Aykut Kocaman'dan geldi. Aatif'ın yerine Valbuena oyuna girdi. Faslı futbolcu gösterdiği başarılı performans ile taraftarları tarafından alkışlanarak oyun dışına geldi.

Mücadelede dakikalar 69'u gösterdiğinde Giuliano ceza sahası içerisinde rakiplerinden tek tek sıyrılıp pasını verdi, Valbuena'nın vuruşu üstten auta çıktı.

72. dakikada Kasımpaşa'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşti. Markus Neumayr, Veysel Sarı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Valbuena sonradan girdi ve golünü attı

Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'nın golüyle skoru 4-1 yaptı. Sağ kanattan ceza alanı içine giren Nabil Dirar pasını Mathieu Valbuena'ya çıkardı. Fransız futbolcu, sağ ayağıyla bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ve kaleci Ramazan Köse'nin sağından topu filelerle buluşturdu. 4-1

Murillo takımını ümitlendirdi

Kasımpaşa, John Murillo'nun golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Topla birlikte ceza alanı içine hareketlenen Bernard Mensah'ın pasında İsmail Köybaşı araya girmek istedi ancak ıska geçtiği top John Murillo'ya geldi.Murillo, kaleci Volkan Demirel'in üzerinden aşırtarak topu ağlarla buluşturdu.

85. dakikada Fenerbahçe 2. oyuncu değişikliğini Şener Özbayraklı'dan yana kullandı. Maçın başarılı ismi yerini Isla'ya bıraktı.

90+2'de Fenerbahçe son değişiklik hakkını kullandı. Giuliano'nun yerine genç futbolcu Oğuz Kağan oyuna dahil olduç

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Alper Giuliano

Yedekler: Kameni, Erten, Neto, Hasan Ali, Isla, Ozan, Oğuz Kağan, Valbuena, Ahmethan, Van Persie

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Veysel, Mensah, Trezeguet, Murillo, Eduok

Yedekler: Kadem, Onur, Burak, Ahmed, Abdullah, Hakan, Hasan, Etoundi, Rangel, Neumayr

Mücadeleden notlar

Santrforsuz ilk 11

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı kadrosunda, ileri uçta asıl pozisyonu santrfor olmayan futbolcu görev aldı. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda asıl mevkisi orta saha olan Alper Potuk görev yaptı.

Santrforlardan Janssen’in cezalı, Soldado ve Fernandao’nun sakat olduğu Fenerbahçe’de, teknik direktör Kocaman, diğer santrforlar Van Persie ve genç futbolcu Ahmethan Köse’yi ise yedek soyundurdu.

Van Persie 100 gün sonra kadroda

Fenerbahçe’de Hollandalı futbolcu Van Persie, sakatlığından kurtuldu ve 100 gün sonra kadroya girdi. Van Persie, sarı-lacivertli takımda bundan önceki maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 24 Ağustos’ta Makedon temsilcisi Vardar karşısında çıkmıştı.

Hollanda Milli Takımı’nın 31 Ağustos’ta Fransa ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında sakatlanan Van Persie, 3 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Van Persie’ye ıslık, Oğuz Kaan’a alkış

Tribünlerdeki Fenerbahçeli taraftarların birçoğu, bir türlü beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu Van Persie’yi ıslıklarken, genç futbolcu Oğuz Kaan Güçtekin’i alkışladı.

Lise tarafındaki kale arkasında bulunan bir grup taraftar maçtan önce Van Persie’yi tribüne çağırdı. Van Persie kendisini davet eden taraftarların yanına giderken, stadın büyük bölümü Hollandalı futbolcuyu ıslıklayarak protesto etti.

Van Persie’nin ardından tribünlere çağrılan 18 yaşındaki Oğuz Kaan Güçtekin ise taraftarlardan büyük destek aldı. Tüm tribünler Oğuz Kaan’ı alkışlarken, genç futbolcu taraftarlara Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi.

Sarı-lacivertli taraftarların tribünlere çağırdı ilk isim, kupada Adana Demirspor maçında kadroya alınmayan ve bu karşılaşmaya da yedek başlayan Ozan Tufan oldu.

Taraftarın ilgisi arttı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının son 2 haftayı kayıpsız geçmesine kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy’de oynanan son üç lig maçına oranla tribünleri önemli ölçüde doldurarak takımlarına destek verdi. Statta 40 bine yakın Fenerbahçeli taraftar yer aldı. Kasımpaşalı 100 kadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.

Öte yandan, Kasımpaşa taraftarları, 2016 Ocak’ta vefat eden Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubunun lideri Sefa Kalya’nın büyük bir posterini tribünde açtı.

Kasımpaşa’da 3 değişiklik

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında sahaya, 13. haftadaki kadrosundan 3 değişiklikle çıktı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, geçen hafta Atiker Konyaspor’u 2-1 yenen takımının ilk 11’inde yer alan Franck Etoundi ve Markus Martin Neumayr’ı yedekler arasında tuttu. Sarı kart cezalısı Loret Sadiku da kadroda bulunmadı.

Kasımpaşa’da bu isimlerin yerine Ben Youssef, Trezeguet ve David Pavelka ilk 11’de görev aldı.