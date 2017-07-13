Fenerbahçeden Manchester Cityye gidiyor!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, AZ Alkmaar'dan sonra bir dünya devinin daha radarına girdi! İşte detaylar...

Oğuz Kağan, gündeme ilk olarak Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan ile geldi. Herkes Özcan’ın geçtiğimiz haftalarda Emre Mor için kulübe geldiğini düşünürken, onun Oğuz Kağan Güçtekin için kulüple sözleşme imzalaması dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin, Topuk Yaylası’ndaki kampın yıldızı olmakla kalmadı, daha şimdiden Manchester City’nin radarına girdi.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Oğuz Kağan’ı ısrarla isteyen kulüplerin başında geliyordu. Ancak Fenerbahçe genç yıldızın potansiyeline inandığı için bu teklifi hiç düşünmeden reddetti.

Şimdilerde de İngiliz ekibi Manchester City, Oğuz Kağan’ın performansını yakından takip eden kulüplerin başında geliyor. Daha önce Türkiye’den Enes Ünal’ı kadrosuna katan ardından Başakşehir ile Cengiz Ünder için günlerce pazarlık yapan İngiliz devi, Oğuz Kağan konusunda oldukça ısrarlı. Teknik heyete son derece olumlu raporlar veren City scoutları, genç yıldızı takibi sürdürüyor.

Aykut Kocaman önderliğindeki Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kampında da yer alan futbolcu, performansıyla İsviçre kampı için bileti kapan en genç isim oldu.

Oğuz Kağan kendisine Chelsea’nin yıldızı N’Golo Kante’yi örnek alıyor. Leicester City ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşayan, şimdilerde dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gösterilen Kante gibi olmak isteyen 18 yaşındaki oyuncu Fransız futbolcunun maçlarını yakından takip ediyor.

Mersin doğumlu 18 yaşındaki futbolcu, mutevazı bir aileden geliyor. Babası polis memuru olan futbolcunun annesi ise ev hanımı. Annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte Kadıköy’de yaşayan Oğuz Kaan tamamen futbola endeksli bir hayat sürdürüyor.

Disiplinli bir şekilde antrenmanlarını hiç aksatmayan genç futbolcu, her iki ayağını da oldukça etkili kullanıyor ve kaliteli paslarıyla dikkat çekiyor.

Hürriyet