Fenerbahçeden iki transfer birden

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Fenerbahçe, ilk iki transferini yaptı, Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer etti! Altınordu Kulübü, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı ve iki futbolcuya veda etti. Altınordu'nun ardından Fenerbahçe de iki transferi resmen duyurdu.

Altınordu Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin fotoğrafı bulunurken, "Evlatlarımız Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transferleri hayırlı olsun" notu düşüldü.

COCU'DAN İKİ TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, iki transferin ardından "Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında "A Milli Takım'a kadar yükselmiş 2000 doğumlu kaleci Berke Özer ve 1997 doğumlu genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı yeni sezondan itibaren "Çubuklu" formamızın başarısı için ter dökecekler. Berke ve Barış'a Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon 31 maça çıkan Barış Alıcı, 10 gol attı ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç file bekçisi Berke Özer ise takımının formasını 7 maçta terletti.

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