Fenerbahçeden Galatasaraya sezonun transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun transfer çalımı
Transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Emre Akbaba için Fenerbahçe, Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
Uzun süredir adı Galatasaray ile geçen milli oyuncu Fenerbahçe yolunda.
Galatasaray oyuncu için Alanyaspor’a beklenen teklifi yapamazken devreye giren Fenerbahçe, oyuncu için kulübüyle anlaşma sağladı.
Sarı lacivertliler, bonservis konusunda Alanyaspor ile anlaşırken Emre Akbaba’nın ikna edilmesine uğraşılıyor.
Galatasaray’da oynamak istediği bilinen milli oyuncunun da sarı kırmızılıların istekli davranmaması sonrası Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakmaya başladığı ve transferin kısa sürede sonuçlanacağı öğrenildi.
TRT Spor
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