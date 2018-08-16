Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu.
Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun transfer çalımı

Transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Emre Akbaba için Fenerbahçe, Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçeden Galatasaraya sezonun transfer çalımı

Uzun süredir adı Galatasaray ile geçen milli oyuncu Fenerbahçe yolunda.

Galatasaray oyuncu için Alanyaspor’a beklenen teklifi yapamazken devreye giren Fenerbahçe, oyuncu için kulübüyle anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler, bonservis konusunda Alanyaspor ile anlaşırken Emre Akbaba’nın ikna edilmesine uğraşılıyor.

Galatasaray’da oynamak istediği bilinen milli oyuncunun da sarı kırmızılıların istekli davranmaması sonrası Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakmaya başladığı ve transferin kısa sürede sonuçlanacağı öğrenildi.

"Oynatmıyorsanız bize kiralayın"

Fatih Terim'in sabrı taştı:

Fatih Terim'in sabrı taştı: "Oyuncuyu da ben mi satayım"

Fatih Terim'den beklenmedik karar

Fatih Terim'den beklenmedik karar


 

TRT Spor

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Fenerbahçeden Galatasaraya sezonun transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun transfer çalımı

Transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Emre Akbaba için Fenerbahçe, Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
Oynatmıyorsanız bize kiralayın

"Oynatmıyorsanız bize kiralayın"

Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde parsayı tek başına toplayacak olan Galatasaray transferde ekonomik yönden rahatlarken listeye bir yıldız daha ekledi.
Fatih Terimin sabrı taştı: Oyuncuyu da ben mi satayım

Fatih Terim'in sabrı taştı: "Oyuncuyu da ben mi satayım"

Yönetimin ödemeler ve transferle ilgili sürekli bahane üretmesinden dolayı tecrübeli teknik adamın sabrı taştı. Terim’in yakın çevresine, “Sponsoru da mı ben bulayım... Oyuncuyu da mı ben satayım” dediği öne sürüldü.
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Galatasarayın yeni transferi İstanbula geldi

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Gomisten taraftarlara mesaj var

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Yeni takımı şaşırttı

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Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

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