Fenerbahçeden Galatasaraya sezonun transfer çalımı

Fatih Terim'in sabrı taştı: "Oyuncuyu da ben mi satayım"

Yönetimin ödemeler ve transferle ilgili sürekli bahane üretmesinden dolayı tecrübeli teknik adamın sabrı taştı. Terim’in yakın çevresine, “Sponsoru da mı ben bulayım... Oyuncuyu da mı ben satayım” dediği öne sürüldü.